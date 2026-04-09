Bất ngờ loại rau 'trường thọ' giá rẻ bèo ở chợ Việt: Biết công dụng thì ai cũng lùng mua

Dinh dưỡng 09/04/2026 11:23

Không chỉ là một loại rau bình dân, rau dền từ lâu đã được giới dinh dưỡng tôn vinh là 'siêu thực phẩm' nhờ bảng thành phần dưỡng chất vô cùng phong phú. Dù là dền đỏ hay dền cơm, mỗi loại đều mang đến những giá trị sinh học quý giá, giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cho người sử dụng.

Rau dền nguồn dinh dưỡng thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thành phần sắt trong rau dền chiếm hàm lượng khá cao. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường...

Ảnh minh họa: Internet

Rau dền có nhiều loại, bao gồm rau dền đỏ, rau dền cơm và rau dền gai.

Rau dền đỏ có đặc trưng thân và lá màu tím đỏ đẹp mắt, chứa hàm lượng nước cao. Khi nấu chín, rau dền đỏ sẽ tiết ra nước màu đỏ tươi bắt mắt. Loại này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm protein, glucose, vitamin và khoáng chất.

Rau dền cơm có đặc điểm là hoa ở phía trên đầu ngọn, các bộ phận ăn được bao gồm ngọn, lá và thân non. Ngoài ra, rễ, củ và thân của nó được sử dụng trong y học cổ truyền do chúng giàu dinh dưỡng.

Rau dền gai, thường được tìm thấy ở những vùng đất hoang hoặc bị bỏ hoang. Loại này có khả năng sống sót ngay cả trong các điều kiện phát triển bất lợi.

Ảnh minh họa: Internet

​Rau dền có tác dụng gì?

Bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp

Rau dền là người bạn đồng hành của trái tim khỏe mạnh. Hàm lượng kali và magie dồi dào giúp điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp, giảm gánh nặng cho hệ thống tim mạch. Thêm vào đó, chất xơ hòa tan trong rau dền có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) trong ruột và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nghiêm trọng khác.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Rau dền chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, mang lại lợi ích toàn diện cho hệ tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và làm sạch đường ruột. Trong khi đó, chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát đường huyết. Nhờ vậy, rau dền là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ vitamin c và chất chống oxy hóa

Một bát canh rau dền nóng hổi không chỉ giúp giải nhiệt mà còn là "liều thuốc" tăng cường miễn dịch tự nhiên. Rau dền rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản xuất bạch cầu và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, rau dền còn chứa vitamin E và các flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa của tế bào.

Lưu ý khi ăn rau dền

Để khai thác tối đa lợi ích sức khỏe của rau dền, đồng thời đảm bảo an toàn và tiêu hóa tối ưu, điều cần thiết là phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định khi ăn rau dền.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với thực phẩm có nguồn gốc động vật

Khi chế biến các món rau dền, nên kết hợp chúng với các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này giúp cân bằng độ lạnh của món ăn và tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, đảm bảo lợi ích tối đa từ cả nguồn thực vật và động vật.

Tránh bảo quản và hâm nóng trong thời gian dài

Để giữ được độ tươi và ngăn ngừa các bệnh tiềm ẩn do thực phẩm gây ra, nhớ tránh để các món rau dền qua đêm và không hâm nóng chúng nhiều lần. Ăn ngay khi vừa chế biến để duy trì hương vị và tính toàn vẹn dinh dưỡng.

