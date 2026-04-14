Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đỏ cả tình lẫn tiền, viên mãn suốt đời, không mua đất cũng tậu vàng

Tâm linh - Tử vi 14/04/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đỏ cả tình lẫn tiền, viên mãn suốt đời, không mua đất cũng tậu vàng trong 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), Chính quan hỗ trợ công việc ngày mới giúp Tý hanh thông, may mắn. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quý nhân, tư duy nhanh nhạy và thường xuyên có những ý tưởng sáng tạo. Tại nơi làm việc, bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên hoặc nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đồng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các dự án hợp tác làm ăn nhanh thành công.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đỏ cả tình lẫn tiền, viên mãn suốt đời, không mua đất cũng tậu vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may tiền bạc của bạn đang tốt, ngày này thuận lợi cho việc đầu tư, quản lý doanh nghiệp, mở công xưởng, vay vốn làm ăn hoặc phát triển công việc kinh doanh phụ. Tuy nhiên, bạn cần phân tích mọi việc một cách lý trí và tránh xem nhẹ rủi ro do sự lạc quan thái quá trong tính cách của người tuổi Tý.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), Thiên Ấn soi tỏ con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn. Bạn có những cách giải quyết vấn đề thông minh và sáng tạo nên dễ dàng gây ấn tượng tốt với lãnh đạo, dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì. Một số người có cơ hội thăng quan tiến chức trong thời điểm này. Những cố gắng và nỗ lực bạn bỏ ra trong suốt thời gian qua đã được báo đáp xứng đáng. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đỏ cả tình lẫn tiền, viên mãn suốt đời, không mua đất cũng tậu vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng hòa hợp. Những thách thức hai người cùng vượt qua giúp cho đôi bên thêm thấu hiểu và trân trọng nhau. Nhiều người ngưỡng mộ tình cảm mà hai người đang có.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), Thiên Ấn che chở, người tuổi Dần sẽ có cơ hội học hỏi được nhiều điều hữu ích trong nếu tham gia vào những buổi họp hành hoặc bồi dưỡng chuyên môn. Nếu phải tham gia thi cử, khuyên bạn nên tự tin vào vốn hiểu biết của bản thân để có thể thể hiện được hết những gì mình biết. Làm được như vậy, bạn sẽ chinh phục được nhà tuyển dụng, được lựa chọn vào vị trí mong muốn.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/4), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, đỏ cả tình lẫn tiền, viên mãn suốt đời, không mua đất cũng tậu vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc cũng báo hiệu những tin mừng trên phương diện tình cảm cho con giáp này. Sự quan tâm và chăm sóc của bạn được nửa kia trân trọng và đáp lại bằng tình cảm tương tự. Mối quan hệ giữa hai người luôn bền chặt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chỉ trong 7 ngày nữa (20/4/2026), 3 con giáp bước lên muôn trượng đỉnh cao, tiền tiêu bét nhè, nhà đất rải khắp một vùng, giàu có khó ai bằng

Chỉ trong 7 ngày nữa (20/4/2026), 3 con giáp bước lên muôn trượng đỉnh cao, tiền tiêu bét nhè, nhà đất rải khắp một vùng, giàu có khó ai bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bước lên muôn trượng đỉnh cao, tiền tiêu bét nhè, nhà đất rải khắp một vùng, giàu có khó ai bằng chỉ trong 7 ngày nữa (20/4/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc