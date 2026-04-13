Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, sống trong Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 13/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, sống trong Phú Quý giàu sang từ nay đến mùng 10/3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, Chính ấn chiếu mệnh giúp công việc của Mùi tiến triển thuận lợi. Mọi kế hoạch bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Tất cả là nhờ vào sự thông thái và nhanh nhẹn cũng như giỏi luồn lách của con giáp này.

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày có nói thêm đường tài lộc của Mùi tạm ổn, có nguồn thu khá ổn định, đặc biệt là các bạn làm kinh doanh hoặc làm tự do. Bạn đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho tương lai nên sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Chuyện tình cảm của Mùi dần ổn hơn nhờ ngũ hành Thổ Kim tương sinh. Lúc này bạn cần những lời khuyên từ bạn bè, hãy gặp gỡ để chia sẻ bớt áp lực của cuộc sống.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, người tuổi Ngọ, nay Thiên Ấn đem lại sự tinh tế và uy quyền cho các bạn trong công việc. Ngọ cực kỳ giỏi giao tiếp và ăn nói nên khá được lòng khách hàng, đối tác. Hôm nay người làm công ăn lương thì bình ổn nhưng người làm kinh doanh thì bận rộn. 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp may mắn nhờ Tam Hội trợ giúp nên Ngọ đường tài vận suôn sẻ. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, hãy cố gắng để không bỏ lỡ nhé. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm thì sau này sẽ ấm no hơn người. Vận tình duyên của Ngọ tốt lên là nhờ bạn giỏi ngoại giao, biết đối nhân xử thế. Nhìn chung mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ, bạn có thời gian để nghỉ ngơi, hẹn hò. 

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, với người tuổi Sửu, Tam Hội thúc đẩy sự thuận lợi hơn trong việc buôn bán, sản xuất nông nghiệp, mọi bước đi đều được bạn tính toán một cách cẩn thận. Bạn cũng là người rất ít khi khoe khoang nên dễ dàng chiếm được lòng tin của cấp trên, thường xuyên được giao nhiệm vụ lớn.

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc phát triển mạnh nhờ Thiên Tài soi sáng. Bạn chọn cách kiếm tiền an toàn, ổn định nhưng thi thoảng vẫn thử vận may bằng cơ hội chớp nhoáng, thật may là bạn vẫn có lộc lá từ những lần thử may mắn một cách mạo hiểm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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