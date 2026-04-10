Trong 33 ngày tới, 3 con giáp hưởng Lộc trời ban, muôn vàn điều tốt, cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở, mọi điều hanh thông

Trong 33 ngày tới, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương giao cho bạn những công việc quan trọng hoặc tiến cử bạn vào những vị quan trọng trong tập thể.

Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn vào bản thân và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn vốn là người có tài và còn nhiều khả năng tiềm ẩn chưa được khám phá, hãy nhân lúc này để phát triển bản thân.

Con giáp tuổi Dần

Trong 33 ngày tới, nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Dần dưới sự hỗ trợ của cát tinh nên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, quan trọng là bạn có nhanh tay và vững tâm vượt qua thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình hay không.

Thực Thần còn báo tin vui về tài chính cho những chú Hổ. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như nước, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Mộc – Thổ xung khắc nên Dần cũng không gặp nhiều may mắn trên đường tình duyên. Người độc thân muốn thoát khỏi kiếp cô đơn nhưng nâng lên đặt xuống vẫn không tìm được ai phù hợp với mình.

Con giáp tuổi Thân

Trong 33 ngày tới, Chính Tài che chở, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được thành tích tốt trong công việc nên dễ nhận được sự tuyên dương và tiền thưởng nóng của lãnh đạo.

Với người làm kinh tế, những mối đầu tư, làm ăn từ trước đó dần đem lại lợi nhuận, nhờ đó bạn biết được hướng đi của mình là hoàn toàn chuẩn xác. Hãy kiên định với các kế hoạch, mục tiêu tiếp theo, dù vất vả nhưng bạn sẽ thu được điều mình mong muốn.

Kim khắc Mộc, bản mệnh dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp trong ngày hôm nay. Bạn cần nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không nên buông thả bản thân kẻo sẽ phải hối hận

