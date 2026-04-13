Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, Tài Lộc bứt phá, đại Phú đại Quý, may mắn song hành, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 13/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát khỏi vận đen, Tài Lộc bứt phá, đại Phú đại Quý, may mắn song hành, mọi điều hanh thông trong vòng 15 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong vòng 15 ngày tới, tuổi Mão theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có thu hoạch kha khá nhờ kế hoạch quảng bá sản phẩm tốt. Ngay cả người làm công ăn lương cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm công việc bên ngoài, tăng thu nhập cho mình.

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, Tài Lộc bứt phá, đại Phú đại Quý, may mắn song hành, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Mão không lý tưởng, nhân duyên mỏng manh, tình đến rồi lại đi quả thật rất đáng tiếc. Vận đào hoa của con giáp này không đến nỗi xấu nhưng cần sắp xếp lại tư tưởng của mình để có thái độ tích cực hơn trong các mối quan hệ.

Phương diện sức khỏe của tuổi Mão không mấy khả quan, bản mệnh cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng do hỏa khí dâng cao. Biểu hiện ra ngoài là chán ăn, khó ngủ, ngứa… Con giáp này nên tăng cường uống nước, ăn nhiều rau xanh và bổ sung các loại thực phẩm mát, tránh đồ cay nóng.

Con giáp tuổi Thân 

Trong vòng 15 ngày tới, Chính Quan tác động khiến người tuổi Thân trở nên cương nghị, làm việc chắc chắn hơn vì bạn luôn muốn tránh những sai lầm không đáng có. Thời gian này, con giáp này còn nhận được những sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp và cấp trên.  

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, Tài Lộc bứt phá, đại Phú đại Quý, may mắn song hành, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh dần nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp, trưởng thành hơn trong công việc. Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Nhờ vậy con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao.

 

Ngày Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi. Hai người ở bên nhau dù ngắn hay dài cũng khó tránh được đôi lúc có một vài quan điểm không phù hợp với nhau. Chớ nên nổi nóng chỉ khiến mâu thuẫn lớn thêm.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong vòng 15 ngày tới, với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có một ngày thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự rõ ràng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, bạn hoàn thành tốt các mục tiêu một cách không quá khó khăn. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo con đường chính đạo.

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, Tài Lộc bứt phá, đại Phú đại Quý, may mắn song hành, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi tiến triển nhanh chóng. Bản mệnh và đối phương cảm nhận được đây thực sự là người mình đang tìm kiếm và có thể tính tới tương lai xa hơn. Các cặp đôi yêu xa vẫn luôn giữ vững niềm tin dành cho nhau. Người độc thân dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp.

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