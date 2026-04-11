Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 11/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý khi bước qua tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tháng 3 âm lịch, tuổi Thân được Tam Hợp nâng đỡ nên trí tuệ minh mẫn, thi cử suôn sẻ, công việc nhanh chóng được hoàn thành. Nếu đang tìm kiếm một công việc mới hoặc chờ đợi phản hồi của nhà tuyển dụng thì rất có thể nay bạn sẽ nhận được tin vui. Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình cảm đi lên.

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có được những bước cải thiện trong tình cảm và cảm thấy an tâm với những gì mình đang có. Có điều cũng bắt đầu nhiều hơn các dự tính cho tương lai nên bạn cũng không có được nhiều thời gian cho gia đình.

Thực Thần trợ vận nên tài lộc có dấu hiệu tiến triển tương đối. Nhiều bạn tuổi Thân có được lộc từ bạn bè hoặc người quen. Để đạt được những thành công, bạn đã có sự trợ giúp không hề nhỏ từ gia đình và người quen thân thiết.

Con giáp tuổi Thìn 

Bước qua tháng 3 âm lịch, công việc của tuổi Thìn khá ổn định. Bản mệnh thu được những thành công đầu bước đầu nhờ sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của mình. Tuy nhiên, tham vọng của bản mệnh không chỉ dừng lại ở đó nên sẽ vẫn tiếp tục tiến tới mục tiêu xa hơn, và để giành được mục tiêu này thì bản mệnh còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày khá vượng. Bản mệnh kiếm tiền dễ dàng hơn, có cơ hội gia tăng nguồn thu nhập cho chính mình. Con giáp này không cần phải quá vất vả, bôn ba mà vẫn thu được thành quả như ý. Song bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên điều chỉnh lại thói quen chi tiêu của mình kẻo tài lộc thất thoát cũng rất nhanh.

Tuy nhiên, đường tình duyên của bản mệnh không mấy thuận lợi. Người độc thân dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, đành ngậm ngùi chấp nhận những tháng ngày độc thân. Tình yêu không thể gượng ép, rồi bản mệnh sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, vì thế bản mệnh đừng nên quá buồn và nản lòng.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có cát thần chỉ lối nên tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay bản mệnh có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện chi tiêu.

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Tuổi Hợi biết chắt lọc thông tin, nắm bắt xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên khách hàng nườm nượp.

Hợi Sửu tương hội, sau bao khó khăn trắc trở, bản mệnh và đối phương cũng đến được bên nhau. Có nhiều chuyện không thể nào nói trước được, nhưng lần này tuổi Hợi thực sự mong muốn gắn kết bền lâu để không xa rời nữa. Hãy luôn vun đắp, bồi dưỡng cho mối quan hệ của mình.

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