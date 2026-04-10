Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông trong nửa cuối tháng 4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, Tam Hội xuất hiện hôm nay hứa hẹn tâm trạng của tuổi Mão sẽ được cải thiện một cách đáng kể nhờ những buổi gặp gỡ xã giao thú vị. Gia đình bản mệnh trong thời gian này cũng sẽ đón nhiều tin vui. Các mối quan hệ gia đạo gắn kết, mọi hiểu lầm được hóa giải, hạnh phúc viên mãn.

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Chính Quan cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh theo đuổi những ý tưởng khởi nghiệp hoặc nâng cao sự nghiệp hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm hay ho của những người đi trước để áp dụng vào hành trình của mình.

Con giáp tuổi Mùi 

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, được Tam Hợp hỗ trợ, tuổi Mùi trở nên lý trí hơn trong công việc, nhờ vậy hiệu suất làm việc trong ngày của bạn khá cao. Vận quý nhân đương lúc vượng cũng giúp con giáp này luôn có người hỗ trợ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cấp trên đánh giá rất cao về năng lực của bạn.

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này tài vận của Mùi cũng rất thịnh vượng nhờ Thực Thần độ mệnh. Vận may trong hợp tác vô cùng lý tưởng giúp bạn củng cố nguồn vốn và đạt lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, trong ngày nếu phải làm ăn với người tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi thì cần tìm hiểu đối phương rõ ràng để tránh tranh chấp tài sản về sau.

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, người tuổi Hợi được đón tin vui trên phương diện tình cảm.  Bạn biết quan tâm đến ngoại hình và cách ứng xử của mình nên dễ trở thành người nổi bật trước đám đông. Có người sẽ xao xuyến vì bạn đấy. Người đã lập gia đình rất quan tâm đến người thân của mình. Sự quan tâm, chăm sóc của bạn cũng được mọi người trân trọng và đáp lại tương đương. Mỗi ngày trở về nhà, bạn đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là Thiên Tài báo hiệu tin vui trên phương diện tài lộc với bản mệnh. Con giáp này có cơ may trúng thưởng, trúng số hoặc nhận được khoản lãi lời do các mối đầu tư trước đó. Bạn hãy tính toán để sử dụng khoản tiền này khoa học. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4), 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4), 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia trong 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc