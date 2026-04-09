Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia vào đúng ngày 10/4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, tuổi Thân gặp ngày Thân Tý tam hợp nên các mối quan hệ của bản mệnh khá hài hòa, dễ chịu, con cái hiếu thuận, sớm trưởng thành biết lễ nghĩa. Đây cũng chính là niềm vui mà con giáp này cảm nhận được rõ ràng nhất giúp quên đi mọi mệt nhọc và cố gắng phấn đấu hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn kèm theo chính là tài lộc phất cao, song tuổi Thân cũng nên chú ý căn cơ, xây dựng từ gốc chứ không nên ăn xổi, làm giàu nhanh chóng thì cũng bị lật đổ rất nhanh. Bản mệnh cần có định hướng đúng đắn, đừng sa ngã vào con đường phạm pháp mà phải trả giá đắt.

Ngũ hành tiêu hao cộng thêm áp lực cuộc sống khiến tuổi Thân đôi khi cảm thấy kiệt sức và rất mệt mỏi. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần bổ sung năng lượng thông qua các bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc và thịt cá…

Con giáp tuổi Mão 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, vận trình tài lộc trong ngày khá vượng phát, tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Nếu chăm chỉ thì bản mệnh vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Tuy nhiên hôm nay tuổi Mão cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự bất cẩn của con giáp này có thể sẽ gây ra những trận sóng gió lớn trong gia đình. Không phải lúc nào sự thẳng tính cũng được mọi người đón nhận. Hãy thử mềm mỏng và linh hoạt hơn, tìm cách để khiến cho đối phương hiểu được ý tốt của mình.

Đối với người độc thân thì có lẽ hôm nay bản mệnh sẽ phải chịu nhiều lời thúc giục từ phía gia đình. Tuổi Mão cũng muốn khiến cho mọi người hài lòng nhưng tình yêu vốn không thể cưỡng ép, chuyện chung thân đại sự càng chẳng thể nào tùy tiện được. Đừng vội vàng quyết định nếu không muốn sau này phải hối hận.

Con giáp tuổi Sửu 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, cục diện Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Sửu trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trước khá nhiều. Những nỗ lực của bạn cuối cùng cũng được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.  

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4 dương lịch, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại thêm Thực Thần ghé thăm, vận may về tiền bạc sẽ tìm đến với con giáp này. Hãy nhanh tay nắm bắt những cơ hội kiếm tiền hiếm có này, bạn sẽ chẳng thể ngờ được nguồn lợi thu về lại nhiều đến thế nào đâu. 

 

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên hài hòa hơn trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Cả hai là chỗ dựa của nhau mỗi khi gặp phải khó khăn trắc trở. Sự động viên cổ vũ mà hai bạn dành cho nhau chính là nguồn lực lớn lao khó điều gì có thể sánh bằng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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