Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp cực vượng, Phước Lộc lan tỏa

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, tuổi Dần nhờ ngũ hành tương sinh nên tài lộc khởi phát, rất thuận lợi cho bản mệnh phát triển công việc cũng như kiếm tiền. Bên cạnh đó, con giáp này còn được người khác giới thiệu cho việc làm thêm giúp nâng cao thu nhập, hi vọng có thể tận dụng được cơ hội.

Về phương diện công việc, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có thể phát tài vượt dự tính trong ngày hôm nay. Nhờ có Thực Thần phù trợ, con đường làm ăn của tuổi Dần có nhiều bước phát triển khởi sắc. Hãy lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn. Song trong ngày có điềm báo tai nạn, va chạm trong khi đi lại nên cần hết sức thận trọng.

Với bản tính ôn hòa, phóng khoáng của mình, bản mệnh có thể được lòng nhiều người. Đây chính là yếu tố giúp tuổi Dần xây dựng được những mối quan hệ xã hội tốt. Con giáp này cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh bất cứ khi nào cần thiết. Người độc thân trở nên đào hoa hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, Tam Hợp mang tới những điều kiện vô cùng thuận lợi cho con giáp tuổi Thìn độc thân đang muốn đi tìm một nửa phù hợp, cơ hội trong tay quan trọng là bạn có biết tận dụng nó hay không mà thôi. Những cặp đang yêu cùng nhau đón một ngày lãng mạn và hạnh phúc dành cho nhau.

Con giáp tuổi Thìn nên cẩn thận khi đi ngoài đường vì bạn dễ vi phạm luật an toàn giao thông hoặc vì vội vàng mà va phải ai đó. Ngày có Thiên Quan xuất hiện nhất định không được chủ quan nếu bạn không muốn tự rước họa vào thân đấy nhé.



Thổ - Thủy xung khắc dự báo rắc rối về chuyện tiền bạc, có thể vì việc kinh doanh, buôn bán lúc này gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Thậm chí có nhiều người chứng kiến cảnh tiền nong thất thoát mà không biết nên làm gì.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, vận trình tài lộc của tuổi Thân vẫn tiến triển khá ổn định. Nguồn thu chính của bản mệnh đảm bảo cho thu nhập trong ngày được ổn thỏa. Bản mệnh cứ yên tâm không cần lo lắng quá mức về tài chính, chỉ cần không tiêu xài hoang phí quá là được.

Về phương diện sự nghiệp, trong tuần có cát tinh hóa giải bớt những rắc rối, giảm nhẹ những thiệt hại từ sai lầm mà con giáp này mắc phải. Thời điểm cuối tuần sẽ là cơ hội để bản mệnh chứng minh những sai lầm của mình trước đó chỉ là nhất thời mà thôi.

Tuy nhiên hôm nay, tuổi Thân sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn trong gia đình. Có quá nhiều vấn đề phát sinh mà con giáp này hiện tại vẫn chưa thể xử lý thỏa đáng. Bản mệnh đủ khéo léo để có thể hài hòa các mối quan hệ, nhưng khi để cảm xúc lấn át mất lý trí thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

