Mừng 3 con giáp nghênh đón Thần Tài ghé thăm tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nghênh đón Thần Tài ghé thăm tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu tương đối ổn định và thu được thành tích cao. Nếu đang làm việc tại cơ quan đoàn thể, con giáp này có cơ hội được đi công tác, hội thảo, mở mang công việc, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích.

Mừng 3 con giáp nghênh đón Thần Tài ghé thăm tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Dậu không có nhiều biến động, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, muốn bứt phá thì bản mệnh cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không ngồi đợi được. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị tốt nhất chứ không tới một cách ngẫu nhiên.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch, tuổi Mùi có một ngày khá may mắn khi tam hội cục luôn che chở, nâng đỡ vận trình. Con giáp này vốn chủ động trong việc làm ăn kinh doanh của mình. Điều này giúp bản mệnh không bị lỡ bước mỗi khi có cơ hội để kiếm tiền về tay.

Mừng 3 con giáp nghênh đón Thần Tài ghé thăm tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này xét đoán được những phương án có thể xảy ra và sẵn sàng để xử lý mọi vấn đề ngay khi cần thiết. Sự nhạy bén và lanh lẹ giúp cho tuổi Mùi không mất nhiều thời gian để có thể nắm bắt được thời cơ. Cũng từ đó đường công danh sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch, được Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.  

Mừng 3 con giáp nghênh đón Thần Tài ghé thăm tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây đúng 3 ngày cuối tuần 10, 11, 12/4 dương lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu.  

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua ngày 9/4 dương lịch, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, danh lộc như ý, sự nghiệp hưng thịnh, vận may ngập tràn

Bước qua ngày 9/4 dương lịch, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, danh lộc như ý, sự nghiệp hưng thịnh, vận may ngập tràn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, danh lộc như ý, sự nghiệp hưng thịnh, vận may ngập tràn khi bước qua ngày 9/4 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc