Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ sau 16h30 chiều nay (10/4/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), Chính Tài lại đem tới những dấu hiệu tích cực cho túi tiền của người tuổi Tỵ. Bản mệnh luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến cho tập thể. Công sức của bạn nay đã được công nhận và bạn nhận được tiền thưởng nóng hoặc được tăng lương xứng đáng.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, bạn kiếm được nhiều khoản lời lãi nhờ mạng lưới khách hàng rộng mở. Bạn biết giữ chữ tín của mình nên ngày càng nhận được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Bạn có thể nghiên cứu mở rộng mặt hàng, lĩnh vực buôn bán của mình.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), uổi Ngọ đón cát khí khá vượng, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này sẽ nhận được những cơ hội để thể hiện năng lực của mình, song bạn cần chuẩn bị tinh thần cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bạn sẽ không có cơ hội lần 2 đâu. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh càng khiến cho chuyện tình cảm của tuổi này thêm phần ngọt ngào, lãng mạn. Dù bận rộn nhưng tuổi Ngọ vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi bạn luôn có người ấy ủng hộ phía sau lưng. Tình yêu của người ấy chính là động lực để bạn làm việc tốt hơn.

Con giáp tuổi Tuất 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), vận trình công việc của tuổi Tuất diễn ra vô cùng dễ dàng. May mắn che chở mang tới cho người tuổi này khá nhiều cơ hội để thăng tiến trong ngày. Bạn nên tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng thêm tri thức, kỹ năng chuyên môn vì nó sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong công việc sắp tới.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/4/2026), 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hoà, viên mãn. Ngũ hành tương sinh mang tới cho đôi lứa yêu nhau sự hoà hợp tới mức khó tin. Sự cảm thông, chia sẻ, đồng lòng và bao dung chính là sợi dây gắn kết tuổi Tuất và nửa kia với nhau dù có xa cách thế nào.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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