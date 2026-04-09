Từ ngày 10 đến 20/4/2026, 3 con giáp Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận LỘC TRỜI ban

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận LỘC TRỜI ban từ ngày 10 đến 20/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ cực kì hanh thông rộng mở, làm ăn phát đại, lợi nhuận sâu dày. Đây là cơ hội để bản mệnh lấp đầy ví tiền của mình, tích lũy tài sản hoặc có thể mua thêm món đồ xa xỉ yêu thích mà không phải đắn đo.

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, 3 con giáp Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận LỘC TRỜI ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuổi Tỵ làm gì cũng ra tiền, càng làm lớn thì thu về càng nhiều, chỉ lo không có sức mà làm thôi. Song thử thách, khó khăn đến với bản mệnh cũng không ít, công việc lại chồng chất nên lúc nào cũng bận rộn, cần tìm người hỗ trợ để đỡ bị rối và quá tải.

Dường như vẻ ngoài hào hoa của tuổi Tỵ thu hút được khá nhiều ánh mắt của những người khác giới. Nếu là người đã có gia đình thì phải biết cách giữ khoảng cách với họ nếu không muốn những rắc rối, hiểu lầm không đáng có xảy ra sau này khiến tình cảm của mình rạn nứt.

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, có Tam Hợp xuất hiện dự báo sẽ có nhân vật mới mẻ nào đó xuất hiện trong cuộc sống của con giáp tuổi Thân và sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho chuyện tình cảm của bạn. Vậy thì bạn có quan tâm hay không? Nếu có, hãy cho họ một cơ hội nhé. Đừng tự khép cửa lòng mình như vậy.

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, 3 con giáp Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận LỘC TRỜI ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn mang lại những sáng kiến tuyệt vời cho con giáp tuổi Thân khi bạn tập trung suy nghĩ để tìm hiểu vấn đề. Thời gian này rất tốt cho những ai làm công việc liên quan tới nghệ thuật, luật sư, công việc tự do... giúp bạn thoát khỏi những khó khăn hiện tại. 

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh cảm giác yên tâm hơn về sức khỏe cũng như mối quan hệ với những người xung quanh. Nếu ai đang bị bệnh thì đây là cơ hội để bạn sớm được hồi phục nhanh chóng.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, tuổi Sửu đang bắt đầu khởi vượng. Con giáp này kiếm tiền dễ dàng từ việc đầu tư kinh doanh. Nhờ sự nhạy bén mà bước đầu bản mệnh đã đạt được thành công. Tiền bạc không phải là nỗi lo lắng trong thời gian này.

Từ ngày 10 đến 20/4/2026, 3 con giáp Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận LỘC TRỜI ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng con giáp này nên tìm cách để giữ tiền bạc trong tay, đừng vui mừng quá đà mà đánh mất tiền bạc cùng may mắn vào những chuyện vô bổ. Hãy thật tỉnh táo chứ đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ xấu bụng. Bản mệnh cần cân nhắc kĩ trước khi đổ tiền đầu tư vào kinh doanh một lĩnh vực mới.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu khá khởi sắc. Mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương đang nảy sinh tình cảm, hãy từ từ chậm rãi chứ đừng quá vội vàng. Song với cá tính của mình thì đây lại là chuyện tốt, bản mệnhthích tình cảm phát triển tự nhiên chứ không thích gượng ép, đốt cháy giai đoạn.

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