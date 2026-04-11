Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu, mọi điều hanh thông

Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ gặp Chính Ấn nhắc nhở Ngọ trong công việc nên để ý đến quyền lợi của mình nhiều hơn. Chính vì bạn quá hiền lành nên hay bị qua mặt, ai cũng nhờ vả bạn. Cứ ích kỷ một chút cũng được, không ai dám trách bạn đâu mà lo. Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên gia đạo yên ấm, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Khi yêu bạn không có thói quen kiểm soát cuộc sống riêng tư của người ấy nên đối phương cũng vì vậy mà rất tôn trọng những gì bạn nói rằng đó là của riêng bạn.

Tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu khả quan hơn. Sau bao nỗ lực "đòi nợ", bạn cuối cùng cũng nhận lại được số tiền mà người bạn cũ mượn từ lâu. Rút kinh nghiệm lần sau đừng cho nợ linh tinh, khi nợ thì người ta ngon ngọt, khi đòi thì cạy từng đồng một.

Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Mão đón vận trình ngày mới khá suôn sẻ, công việc tiến triển thuận lợi, tiền bạc cũng có phần dôi dư hơn. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải đánh đổi bằng thời gian và công sức nhiều hơn nên sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.

Tuổi Mão dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân để bắt kịp xu hướng. Bản mệnh khá táo bạo khi quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Rất may lần này sự liều lĩnh của tuổi Mão sẽ đem tới cho bản mệnh lợi nhuận khả quan.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Dậu gặp cục diện Dậu Sửu tam hợp nên dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bản mệnh có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy tỏ tình để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Song có điều tuổi Dậu lại dễ mắc sai sót trong công việc vì thiếu tập trung khiến hiệu quả của cả dự án bị ảnh hưởng. Điều này có thể khiến đường thăng tiến gặp khó khăn, bị đánh giá năng lực kém hơn so với thực chất.

Có lẽ tuổi Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình, khắc phục nhược điểm của bản thân. Nếu không muốn phải trả một cái giá thật đắt thì nên tập trung làm việc, nhất là những ai làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền bạc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!