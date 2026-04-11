Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, 3 con giáp uống no Tài Lộc, may mắn cá Chép hóa Rồng, gánh tiền còng lưng, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, Thiên Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Tỵ làm ăn khôn khéo, có mưu lược. Những bạn làm trong lĩnh vực y dược, kỹ thuật, công việc tự do sẽ thoát khỏi được vận xui trong ngày. Những nghề khác thì cẩn thận hơn, coi chừng có người đổ oan.

Tiền bạc thuận lợi hơn mọi ngày. Bạn đỡ phải đau đầu vì tiền, vì những món nợ lặt vặt. Nên ghi chép lại tất cả mọi khoản chi tiêu trong ngày để cân nhắc rút kinh nghiệm cho những lần sau nữa nhé.

Hỏa sinh Thổ tại mệnh nên tuổi Tỵ là người thuận lợi trong chuyện tình cảm. Nhà là nơi yên bình nhất, người thân luôn có sự sẻ chia, luôn đong đầy yêu thương một cách vô điều kiện với bạn. Người đang yêu sắp tính tới chuyện ra mắt bạn bè, người thân.

Con giáp tuổi Dần

Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, sự nghiệp của tuổi Dần lên như diều gặp gió. Bản mệnh trở nên năng nổ và tích cực hơn, nhờ đó cũng đạt được nhiều thành tích cao.

Dù vậy, bản mệnh vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói của mình để tránh gặp họa thị phi. Ngày hôm nay, bản mệnh có thể tiến hành các việc quan trọng trong sự nghiệp hay cuộc sống như triển khai dự án, ký kết hợp đồng, cầu hôn, cưới hỏi… hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp.

Thời gian này vượng duyên với bản mệnh. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ vài người bạn mới trong ngày hôm nay. Đã đến lúc bản mệnh nên tìm cho mình một người bạn đời phù hợp, nếu bản mệnh thoải mái hơn trong các mối quan hệ, tình duyên ắt sẽ tới gần.

Con giáp tuổi Thân

Trong 5 ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 4, tuổi Thân nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối nên giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Con giáp này hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công việc, không khuất phục trước bất kỳ thử thách, khó khăn hay chướng ngại vật nào.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân có phần sa sút. Bản mệnh và đối phương vẫn ở bên nhau vốn dĩ là nhờ sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ phía con giáp này, nếu chẳng may mệt mỏi mà buông tay thì cuộc tình cũng dễ tan vỡ. Tình cảm cần phải đến từ hai phía, nếu chỉ một bên cố gắng thì không đủ để kéo dài mãi mãi.

Thế nên tuổi Thân hãy nhìn lại xem đối phương cố gắng như thế nào. Ngoài ra, con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho người thân của mình. Dù đối phương có thông cảm và bao dung cho những bận rộn của bản mệnh thì cũng đừng lấy đó làm lý do bỏ bê gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!