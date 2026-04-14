Theo thông tin báo Dân Trí , tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên được cho đã có hành vi "tác động" vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là đưa tay túm tóc và "tác động" vào phần đầu một bé trai. Ngay sau đó, cháu bé có phản xạ đưa tay ôm đầu.

Clip dài gần một phút nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Anh T.T.A. (bố của cháu bé trong clip) xác nhận con trai anh đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà. Theo anh, clip này do một phụ huynh khác trong lớp trích xuất và gửi lại. Sau khi xem, vì quá lo lắng và bức xúc, anh đã đăng tải lên mạng xã hội để mong làm rõ sự việc.

"Gia đình thực sự rất buồn và thất vọng. Chúng tôi gửi gắm con với sự tin tưởng, nhưng khi thấy cách cô giáo hành xử như vậy không thể yên tâm. Con tôi mới 5 tuổi, đang trong độ tuổi nhạy cảm, việc bị tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý", anh chia sẻ.

Theo người bố, điều khiến gia đình lo lắng hơn là phản xạ của bé trong clip. "Khi cô giáo tiến lại gần, phản xạ đầu tiên của cháu là ôm đầu. Điều đó khiến tôi nghi ngờ trước đó cháu có thể đã từng bị tác động tương tự", anh nói.

Hình ảnh ghi lại trong lớp học. Ảnh: Báo Dân Trí.

Phụ huynh này cũng cho biết thời gian gần đây con trai có biểu hiện không muốn đến trường, né tránh việc đi học.

Gia đình dự kiến đề nghị nhà trường trích xuất dữ liệu camera gốc để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc, đồng thời mong muốn có thông tin chính thức và xử lý rõ ràng nếu phát hiện sai phạm.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, cho biết nhà trường đã tiếp nhận thông tin và yêu cầu giáo viên liên quan viết bản tường trình.

“Sáng nay, chúng tôi làm việc với giáo viên, sau đó sẽ mời phụ huynh đến trao đổi, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp làm rõ sự việc. Hiện nhà trường đã niêm phong dữ liệu camera để phục vụ công tác xác minh”, bà Vân Anh thông tin.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc. "Qua clip, hành vi của cô giáo chưa chuẩn mực chứ chưa phải bạo lực. Nhìn qua camera, cô giáo có hành động ôm đầu học sinh rồi lắc đi lắc lại, nhưng không làm cháu đau. Tuy nhiên, sáng nay, chúng tôi đã cử cán bộ, công an xuống trường để xác minh, làm rõ sự việc", lãnh đạo phường Thành Sen nói.

Đại diện nhà trường cũng khẳng định sẽ không bao che nếu có sai phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và quyền lợi của trẻ.