NÓNG: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

Đời sống 31/03/2026 14:43

Liên quan vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến tại phường Khánh Hội (TPHCM), cơ quan chức năng xác định người này có dấu hiệu tâm thần và đã được gia đình đưa đi điều trị.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 30/3, mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn clip từ camera ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục có hành vi bạo hành một người đàn ông đang ngồi trên giường khiến cư dân mạng bức xúc, lên án hành vi bạo lực của người này.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM. Theo như các đoạn camera lan truyền, việc nam thanh niên bạo hành diễn ra nhiều ngày từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Khánh Hội (TP.HCM) cho biết đã nắm được thông tin và các đoạn clip camera đang lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc trên. 

Liên quan đến sự việc trên, khi phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành của nam thanh niên đối với người đàn ông, Công an phường Khánh Hội ngay lập tức vào cuộc điều tra, đồng thời mời nam thanh niên có hành vi bạo hành (được xác định là cháu ruột của nạn nhân) lên làm việc, củng cố hồ sơ.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến - Ảnh 1
Nam thanh niên bạo hành cậu ruột nhiều ngày - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Khánh Hội, qua xác minh ban đầu, nam thanh niên này "có biểu hiện tâm thần". Tuy nhiên vụ việc vẫn đang được Công an phường Khánh Hội điều tra, làm rõ.

"Nếu bệnh viện kết luận người này bình thường thì Công an phường sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Còn nếu bệnh viện kết luận người này bị tâm thần thì UBND phường vận động gia đình và người này đi trị bệnh", vị lãnh đạo UBND phường nói. 

Theo nội dung từ các đoạn camera ghi lại nhiều ngày khác nhau, người cậu bị tai biến, liệt nửa người, đang ngồi trên giường thì bị người cháu liên tục buông lời thô tục, chửi bới. Không dừng lại ở đó, người này nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt của nạn nhân.

Do tình trạng sức khỏe yếu, người cậu không thể tự vệ, chỉ biết chịu đựng. Cũng theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ việc còn có một người phụ nữ và một người đàn ông ở gần đó, dù đã can ngăn, nam thanh niên vẫn tiếp tục hành hung người cậu với thái độ hung hăng.

