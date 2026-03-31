TIN MỚI: Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người tử vong, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

Đời sống 31/03/2026 05:15

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h30 ngày 30/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra vào ngày 29-30/3 đã gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 17 giờ 30 ngày 30/3, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong các ngày 29, 30-3 đã gây thiệt hại cho các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội.

 

Mưa đá kèm dông lốc, sét khiến 4 người bị chết (Tuyên Quang 1 bị chết do sét đánh, Quảng Ninh 2 bị chết do dông lốc làm lật thuyền, Sơn La 1 bị chết do sét đánh); 9 người bị thương (Lào Cai 6, Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 1, Hà Nội 1).

Mưa đá xuất hiện ở tỉnh Tuyên Quang ngày 30/3- Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, về nhà ở, mưa đá kèm dông lốc, sét khiến 13 nhà bị sập đổ (Lào Cai 12, Sơn La 1); 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng 634, Lào Cai 4.528, Tuyên Quang 314, Lạng Sơn 358, Phú Thọ 3, Thái Nguyên 684, Sơn La 30).

Về nông nghiệp, 35 ha lúa (Lào Cai), 181,8 ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm (Cao Bằng 26,2; Lào Cai 26,4; Tuyên Quang 44,6; Lạng Sơn 5,1; Phú Thọ 41; Thái Nguyên 34,7; Hà Nội 3,5; Sơn La 0,3), 68,1 ha cây lâm nghiệp (Lào Cai 1,3; Tuyên Quang 15; Lạng Sơn 18; Thái Nguyên 33,8) bị gãy đổ thiệt hại.

Về chăn nuôi, 1.280 con gia cầm bị chết (Lào Cai 280, Thái Nguyên 1.000).

Ngoài ra, 172 công trình phụ trợ (Cao Bằng 45; Lào Cai 69; Tuyên Quang 42; Thái Nguyên 16), 34 điểm trường (Cao Bằng 8; Lào Cai 14; Tuyên Quang 1; Lạng Sơn 4; Thái Nguyên 5; Sơn La 2), 22 nhà văn hóa (Cao Bằng 1; Lào Cai 20; Tuyên Quang 1), 3 trụ sở cơ quan (Cao Bằng 1; Lào Cai 2) bị tốc mái, hư hỏng; 21 cột điện (Lào Cai 16; Thái Nguyên 2; Sơn La 3) bị gãy đổ; 2 trạm biến thế (Hà Nội) bị hư hỏng.

Mưa đá kèm dông lốc khiến hơn 6.500 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000 m.

Dự báo từ đêm 31-3 đến ngày 1-4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn từ ngày 1 đến 2-4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự "xung đột" giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

