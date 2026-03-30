Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Đời sống 30/03/2026 17:27

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến 11h30 ngày 30/3, thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, vượt qua điều kiện dòng nước sâu, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang và các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012), cùng trú tại thôn Bản Dần, xã Yên Lập đi thả lưới đánh cá.

Khi đến khu vực bờ sông, lòng hồ Thuỷ điện Chiêm Hoá, anh T. thấy 1 thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông để thả lưới. Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T và chị H bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, chưa tìm thấy.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm - Ảnh 1

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng xử lý theo quy định -  Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 30-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, phối hợp cùng các lực lượng tại hiện trường đưa thi thể lên bờ bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

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