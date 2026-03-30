Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Đời sống 30/03/2026 17:27

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến 11h30 ngày 30/3, thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, vượt qua điều kiện dòng nước sâu, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang và các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012), cùng trú tại thôn Bản Dần, xã Yên Lập đi thả lưới đánh cá.

Khi đến khu vực bờ sông, lòng hồ Thuỷ điện Chiêm Hoá, anh T. thấy 1 thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông để thả lưới. Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T và chị H bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, chưa tìm thấy.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm - Ảnh 1

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng xử lý theo quy định -  Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 30-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, phối hợp cùng các lực lượng tại hiện trường đưa thi thể lên bờ bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Đáng chú ý, lò mổ của bị can Nguyễn Thị Hiền nằm trong khu giết mổ tập trung nhưng không treo biển hiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   lật thuyền tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội