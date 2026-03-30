Chiều 29/3, Công an phường Yên Hòa cho biết đang làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng của hai người này và dấu hiệu phạm tội khác.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 29/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) để điều tra vụ hành hung một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 28/3, anh M. (SN 2007, trú Quảng Ninh) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 30M-627.XX. Sau va chạm, ô tô truy đuổi, ép xe anh M. vào vỉa hè trước số nhà 58 Nguyễn Khang.

Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức bị bắt sau khi truy đuổi, ép xe và hành hung một nam sinh

Theo thông tin từ VnExpress, tại đây, các đối tượng xuống xe, dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào nạn nhân rồi bỏ đi. Anh M. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ 2 đối tượng liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

