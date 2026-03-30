Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Đời sống 30/03/2026 16:39

Sáng 30/3, lãnh đạo UBND xã Lộc An (TP Huế) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã xuyên đêm tìm kiếm cháu L.G.P. (5 tuổi, trú thôn Bạch Thạch) sau nhiều giờ mất tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 30/3, lãnh đạo UBND xã Lộc An, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, đưa một trường hợp bé trai 4 tuổi bị lạc trong vùng đồi núi trở về nhà.

Trước đó, lúc 18h25 ngày 29/3, cháu L.G.P (4 tuổi), con trai của chị L.T.P.T., trú tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc An, sang nhà hàng xóm chơi. Khi nghe tiếng chó sủa, cháu bé hoảng sợ nên bỏ chạy lên khu đồi gần nhà hàng xóm.

Mãi không thấy con trai về, gia đình nghi con mất tích nên nhờ bà con hàng xóm đi tìm, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm - Ảnh 1
Cháu P. được lực lượng công an, dân quân tự vệ, chính quyền và người dân xã Lộc An (TP Huế) tìm thấy khi bị lạc trên ngọn đồi lúc nửa khuya - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo của người dân, lực lượng công an, Ban chỉ huy Quân sự xã, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Huế và bà con nhân dân đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm.

Đến hơn 1h ngày 30/3, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu ở khu đồi cách nhà hàng xóm khoảng 500m. Khi tìm thấy, cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, tình trạng sức khoẻ bình thường, không bị thương.

Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu lại cho gia đình ngay sau đó.

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Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi đẩy người phụ nữ đang bế con trên phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

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