Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi đẩy người phụ nữ đang bế con trên phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, người đàn ông này thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 29/3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị 1 người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng. Theo nội dung video clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã xuống dưới nền gạch. Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới nạn nhân.

Người đàn ông xô người phụ nữ đang ôm con nhỏ ngã xuống nền gạch - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Tr.Th.Th. (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội; là nạn nhân trong vụ việc) cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 28-3, sau khi dọn đồ đến căn nhà, chị để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2 m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, chị cầm điện thoại quay lại sự việc, và nói con gái lớn gọi cảnh sát 113.

Sau đó, người đàn ông càng tỏ ra hung hăng, tiếp tục chửi bới rồi lao tới xô đẩy khiến chị ngã ngửa ra phía sau. "Khi đó, trên tay tôi đang bế con gái 11 tháng tuổi, khiến đầu cháu đập mạnh vào tường. Trước đó, ngay ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến đây, người đàn ông này cũng chạy ra chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt, hắt nước vào người chúng tôi"- chị Th. kể.

Theo chị Th., chị và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

"Con gái lớn của tôi hiện rất hoảng sợ. Tôi bảo cháu về nhà lấy đồ mang vào viện, cháu sợ không dám về nhà một mình, phải có người đi cùng"- chị Th. nói.

