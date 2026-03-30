Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội

Đời sống 30/03/2026 15:43

Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi đẩy người phụ nữ đang bế con trên phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, người đàn ông này thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 29/3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị 1 người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng. Theo nội dung video clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã xuống dưới nền gạch. Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới nạn nhân.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 1
Người đàn ông xô người phụ nữ đang ôm con nhỏ ngã xuống nền gạch - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Tr.Th.Th. (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội; là nạn nhân trong vụ việc) cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 28-3, sau khi dọn đồ đến căn nhà, chị để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2 m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, chị cầm điện thoại quay lại sự việc, và nói con gái lớn gọi cảnh sát 113.

Sau đó, người đàn ông càng tỏ ra hung hăng, tiếp tục chửi bới rồi lao tới xô đẩy khiến chị ngã ngửa ra phía sau. "Khi đó, trên tay tôi đang bế con gái 11 tháng tuổi, khiến đầu cháu đập mạnh vào tường. Trước đó, ngay ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến đây, người đàn ông này cũng chạy ra chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt, hắt nước vào người chúng tôi"- chị Th. kể.

Theo chị Th., chị và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

"Con gái lớn của tôi hiện rất hoảng sợ. Tôi bảo cháu về nhà lấy đồ mang vào viện, cháu sợ không dám về nhà một mình, phải có người đi cùng"- chị Th. nói.

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm công cộng ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình, cảnh sát đường thủy cho biết vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 57 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong