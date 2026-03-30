Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội

Đời sống 30/03/2026 15:43

Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi đẩy người phụ nữ đang bế con trên phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, người đàn ông này thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 29/3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị 1 người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng. Theo nội dung video clip, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã xuống dưới nền gạch. Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới nạn nhân.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 1
Người đàn ông xô người phụ nữ đang ôm con nhỏ ngã xuống nền gạch - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Tr.Th.Th. (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội; là nạn nhân trong vụ việc) cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 28-3, sau khi dọn đồ đến căn nhà, chị để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2 m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, chị cầm điện thoại quay lại sự việc, và nói con gái lớn gọi cảnh sát 113.

Sau đó, người đàn ông càng tỏ ra hung hăng, tiếp tục chửi bới rồi lao tới xô đẩy khiến chị ngã ngửa ra phía sau. "Khi đó, trên tay tôi đang bế con gái 11 tháng tuổi, khiến đầu cháu đập mạnh vào tường. Trước đó, ngay ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến đây, người đàn ông này cũng chạy ra chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt, hắt nước vào người chúng tôi"- chị Th. kể.

Theo chị Th., chị và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

"Con gái lớn của tôi hiện rất hoảng sợ. Tôi bảo cháu về nhà lấy đồ mang vào viện, cháu sợ không dám về nhà một mình, phải có người đi cùng"- chị Th. nói.

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm công cộng ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình, cảnh sát đường thủy cho biết vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Đời sống 9 phút trước
Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Đời sống 20 phút trước
NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Đời sống 23 phút trước
Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Đời sống 29 phút trước
Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên đúng ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên đúng ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng chê trách đủ điều trước họ hàng và phản ứng gây sốc của người chồng

Mẹ chồng chê trách đủ điều trước họ hàng và phản ứng gây sốc của người chồng

Tâm sự Eva 35 phút trước
Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, tôi tung "đòn quyết định" khiến bà từ đắc thắng sang ngậm ngùi im lặng

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, tôi tung "đòn quyết định" khiến bà từ đắc thắng sang ngậm ngùi im lặng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chồng ăn chơi phá tán khiến tôi uất nghẹn dọn đồ về ngoại, bố chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi "quỵ ngã" vì sốc

Chồng ăn chơi phá tán khiến tôi uất nghẹn dọn đồ về ngoại, bố chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi "quỵ ngã" vì sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng