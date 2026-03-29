Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm

Đời sống 29/03/2026 05:15

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một học sinh lớp 6 mất tích, khiến gia đình, người dân và lực lượng chức năng trong xã “mỏi mắt” tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông tin được đăng tải kèm theo hình ảnh người cha ngồi gục bên góc tường, khóc cạn nước mắt, khiến nhiều người lo lắng và chia sẻ rầm rộ với hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm - Ảnh 1
Nam sinh được tìm thấy sau thời gian rời khỏi trường học

Trong khi gia đình và người dân đang tích cực tìm kiếm, nam sinh được phát hiện đang trốn trong một căn nhà hoang gần nơi ở. Khoảnh khắc tìm thấy cháu bé đã khiến mọi người vỡ òa trong xúc động. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/3, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết nam sinh trong vụ việc là cháu V.Q.T. (SN 2014, học lớp 6 Trường THCS Đa Lộc, xã Vạn Lộc).

Khoảng 7h10 ngày 26/3, cháu T. rời trường học và không trở về nhà. Gia đình, người thân đã tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có thông tin nên trình báo công an nhờ hỗ trợ. Nhận tin báo, Công an xã Vạn Lộc đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với gia đình và người dân trong xã tổ chức tìm kiếm.

Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm - Ảnh 2
Bố của nam sinh ngồi thất thần, mong ngóng tin con 

Đến tối 27/3, cháu bé được tìm thấy tại một căn nhà hoang cách nơi ở của gia đình khoảng 50m.

 

Theo lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc, tính từ thời điểm cháu bé mất tích đến khi tìm thấy là 36 giờ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bé sợ bị phụ huynh kỷ luật liên quan đến việc học nên đã trốn trong nhà hoang gần nhà.

Qua vụ việc, cơ quan công an cho rằng việc quản lý, giáo dục con cái là cần thiết; tuy nhiên phụ huynh cũng nên có cách khuyên giải, động viên nhẹ nhàng, tâm lý để các con không phải chịu những áp lực nặng nề, đặc biệt ở lứa tuổi mới lớn.

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