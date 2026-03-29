Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm

Đời sống 29/03/2026 05:15

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một học sinh lớp 6 mất tích, khiến gia đình, người dân và lực lượng chức năng trong xã “mỏi mắt” tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông tin được đăng tải kèm theo hình ảnh người cha ngồi gục bên góc tường, khóc cạn nước mắt, khiến nhiều người lo lắng và chia sẻ rầm rộ với hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Nam sinh được tìm thấy sau thời gian rời khỏi trường học

Trong khi gia đình và người dân đang tích cực tìm kiếm, nam sinh được phát hiện đang trốn trong một căn nhà hoang gần nơi ở. Khoảnh khắc tìm thấy cháu bé đã khiến mọi người vỡ òa trong xúc động. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/3, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết nam sinh trong vụ việc là cháu V.Q.T. (SN 2014, học lớp 6 Trường THCS Đa Lộc, xã Vạn Lộc).

Khoảng 7h10 ngày 26/3, cháu T. rời trường học và không trở về nhà. Gia đình, người thân đã tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có thông tin nên trình báo công an nhờ hỗ trợ. Nhận tin báo, Công an xã Vạn Lộc đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với gia đình và người dân trong xã tổ chức tìm kiếm.

Bố của nam sinh ngồi thất thần, mong ngóng tin con 

Đến tối 27/3, cháu bé được tìm thấy tại một căn nhà hoang cách nơi ở của gia đình khoảng 50m.

 

Theo lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc, tính từ thời điểm cháu bé mất tích đến khi tìm thấy là 36 giờ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bé sợ bị phụ huynh kỷ luật liên quan đến việc học nên đã trốn trong nhà hoang gần nhà.

Qua vụ việc, cơ quan công an cho rằng việc quản lý, giáo dục con cái là cần thiết; tuy nhiên phụ huynh cũng nên có cách khuyên giải, động viên nhẹ nhàng, tâm lý để các con không phải chịu những áp lực nặng nề, đặc biệt ở lứa tuổi mới lớn.

NÓNG: Lương cơ sở dự kiến tăng, mức mua BHYT hộ gia đình thay đổi như thế nào?

NÓNG: Lương cơ sở dự kiến tăng, mức mua BHYT hộ gia đình thay đổi như thế nào?

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ mức hiện hành 2,34 triệu đồng lên 2.527.200 đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích tìm kiếm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp bứt phá vượt trội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng hết Lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp bứt phá vượt trội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng hết Lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ồn ào xem show thoát y của Lisa, Angelababy vẫn chưa thể vực dậy sự nghiệp?

Sau ồn ào xem show thoát y của Lisa, Angelababy vẫn chưa thể vực dậy sự nghiệp?

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Hai 30/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 30/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 29/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 29/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Ngỡ ngàng loại quả Việt mọc hoang: Ngon hơn bơ, bổ ngang nhân sâm mà ít người tận dụng

Ngỡ ngàng loại quả Việt mọc hoang: Ngon hơn bơ, bổ ngang nhân sâm mà ít người tận dụng

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng

Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Ấn tượng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội

Ấn tượng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy