Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Đời sống 28/03/2026 09:52

Sau 2 ngày gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), tài xế ô tô Lexus đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), ngày 27/3, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Thời điểm trên, anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy trong đêm - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội - Ảnh 2
CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế V.Q.C - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh V.Q.C. cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. 

Tàu hỏa va chạm với xe máy ở Hà Nội, 2 người phụ nữ tử vong

Tàu hỏa va chạm với xe máy ở Hà Nội, 2 người phụ nữ tử vong

Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn tai nạn giao tohong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong