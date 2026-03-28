Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Sau 2 ngày gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), tài xế ô tô Lexus đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), ngày 27/3, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Thời điểm trên, anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy trong đêm - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế V.Q.C - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh V.Q.C. cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

