NÓNG: Lương cơ sở dự kiến tăng, mức mua BHYT hộ gia đình thay đổi như thế nào?

Đời sống 28/03/2026 10:54

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ mức hiện hành 2,34 triệu đồng lên 2.527.200 đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, lương cơ sở tăng lên 2.527.200 đồng/tháng, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Hiện nay, mức đóng BHYT được quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở hằng tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% còn người lao động đóng 1,5%. Khi lương cơ sở tăng, số tiền đóng BHYT tương ứng cũng tăng theo. Theo đó, khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2.527.200 đồng/tháng, số tiền đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Đáng chú ý, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là đối tượng chịu tác động trực tiếp. Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2024, các thành viên trong hộ gia đình khi cùng tham gia trong năm tài chính sẽ được giảm trừ mức đóng như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu.

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt đóng bằng 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất.

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với mức lương cơ sở mới, dự kiến mỗi thành viên trong hộ gia đình sẽ phải đóng tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay.

 

NÓNG: Lương cơ sở dự kiến tăng, mức mua BHYT hộ gia đình thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Số tiền đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng tương ứng

Theo quy định tại Nghị định 16/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP), nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm: Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, không thuộc các nhóm đã tham gia BHYT theo diện khác (như người lao động, người do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng…).

Mua BHYT hộ gia đình ở đâu?

Người dân có thể đăng ký tham gia hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình theo hai hình thức:

Trực tuyến: Thông qua các cổng dịch vụ công, thanh toán qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

Trực tiếp: Tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH như UBND xã, phường, bưu điện, hội phụ nữ hoặc cơ quan BHXH nơi cư trú/tạm trú.

Người đại diện hộ gia đình có thể lựa chọn một trong các cách đóng sao cho phù hợp. Hiện nay, hộ gia đình có thể đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng tại cơ quan BHXH hoặc đại lý thu, đóng trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi hoàn tất đóng tiền, người tham gia sẽ nhận được biên lai thanh toán và giấy xác nhận với thời hạn sử dụng thẻ BHYT trong 12 tháng.

NÓNG: Lương cơ sở dự kiến tăng, mức mua BHYT hộ gia đình thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Lương cơ sở dự kiến tăng từ ngày 1.7.2026 lên 2.530.000 đồng, do vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ điều chỉnh

Theo thông tin từ báo Lao Động, hỗ trợ 100% mức đóng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (thời gian hỗ trợ là 36 tháng).

Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng với nạn nhân theo Luật Phòng, chống mua bán người (thời gian hỗ trợ là 1 năm); học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng với các trường hợp thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

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