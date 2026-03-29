Ngày 28/3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm đình chỉ nhà trẻ tư thục Mầm Xanh sau vụ trẻ nghi nghẹn thức ăn tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 28/3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) cho biết công an xã đang làm rõ vụ việc cháu bé tử vong nghi do nghẹn thức ăn khi đang gửi tại một nhà trẻ tư thục trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã, sáng 23/3, cháu N.T.K.L (sinh tháng 5.2025, ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gia đình gửi tại nhà trẻ tư thục M.X do bà P.T.T làm chủ.

Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, trong giờ ăn trưa, cháu L được cho ăn cháo. Trong quá trình ăn, cháu có dấu hiệu bị nghẹn. 2 cô tại cơ sở đã tiến hành sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Nhà trẻ tư thục Mầm Xanh thời điểm trước khi vụ việc xảy ra - Ảnh: Báo Người Lao Động,

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau đó, nhà trẻ liên hệ gia đình đến chở cháu đi Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vĩnh Hảo chỉ đạo các lực lượng phối hợp xác minh, đồng thời tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Gia đình đã tổ chức mai táng cho cháu bé.

Lãnh đạo UBND xã cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhà trẻ có camera giám sát.

Địa phương đã báo cáo nhanh đến cơ quan cấp trên, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của nhà trẻ để phục vụ công tác điều tra.

