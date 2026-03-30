Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Đời sống 30/03/2026 16:59

Một bé trai sơ sinh nặng 2,5kg, chưa cắt dây rốn, trên người có vết bẩn, bàn tay trái có 6 ngón bị bỏ rơi, được người dân ở ấp Lò Vôi, xã Long Hải, TPHCM phát hiện đưa đến trạm y tế.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/3, lãnh đạo Trạm Y tế xã Long Hải (TPHCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Vào khoảng 5h45 cùng ngày, người dân tại ấp Lò Vôi, xã Long Hải phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi nên đưa đến Trạm Y tế xã trình báo.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Long Hải - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 2,5kg, chưa được cắt dây rốn, khóc yếu, trên người còn dính nhiều vết bẩn. Bàn tay trái của bé có 6 ngón.

Ngay sau khi tiếp nhận, nhân viên y tế đã tiến hành cắt dây rốn, tiêm ngừa, hỗ trợ thở oxy, ủ ấm và cho bé uống sữa. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Hiện chính quyền xã Long Hải đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Nếu quá thời hạn mà không có người đến nhận trẻ, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Khoảng 13h ngày 29/3, ôtô chở đoàn du khách chạy trên quốc lộ 2B, khi tới xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ đâm bật taluy âm và lao xuống vực. Hành khách trên xe, trong đó có cả trẻ em, la hét thất thanh.

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội