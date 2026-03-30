Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Khoảng 13h ngày 29/3, ôtô chở đoàn du khách chạy trên quốc lộ 2B, khi tới xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ đâm bật taluy âm và lao xuống vực. Hành khách trên xe, trong đó có cả trẻ em, la hét thất thanh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo.

Vào khoảng 13h20 cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển, chở 29 người, khi di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Cảnh sát cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi xe sau tai nạn chiều 29/3 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng và công an cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Cùng thời điểm, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác cứu hộ, huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực xe gặp nạn.

Tại hiện trường, xe khách bị lật, biến dạng, nằm dưới taluy dốc đứng. Thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn.

Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 7 người bị thương ra khỏi xe; trong đó, 4 người xây xát nhẹ được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-lat-xe-khach-cho-29-nguoi-o-tam-ao-756637.html