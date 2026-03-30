Thông tin MỚI vụ lật xe khách chở 29 người ở Tam Đảo

Đời sống 30/03/2026 16:48

Khoảng 13h ngày 29/3, ôtô chở đoàn du khách chạy trên quốc lộ 2B, khi tới xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ đâm bật taluy âm và lao xuống vực. Hành khách trên xe, trong đó có cả trẻ em, la hét thất thanh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo.

Vào khoảng 13h20 cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển, chở 29 người, khi di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Cảnh sát cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi xe sau tai nạn chiều 29/3 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng và công an cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Cùng thời điểm, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác cứu hộ, huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực xe gặp nạn.

Tại hiện trường, xe khách bị lật, biến dạng, nằm dưới taluy dốc đứng. Thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn.

Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 7 người bị thương ra khỏi xe; trong đó, 4 người xây xát nhẹ được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Đáng chú ý, lò mổ của bị can Nguyễn Thị Hiền nằm trong khu giết mổ tập trung nhưng không treo biển hiệu.

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn tìm đến, tài lộc đổ về ồ ạt, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn tìm đến, tài lộc đổ về ồ ạt, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/1/2026), vận đỏ trùng trùng, cát tinh nhập mệnh, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/1/2026), vận đỏ trùng trùng, cát tinh nhập mệnh, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Đúng hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

NÓNG: Danh tính 2 kẻ đánh nam sinh Hà Nội nhập viện lúc nửa đêm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Bé trai 5 tuổi bị lạc trên ngọn đồi vì sợ tiếng chó sửa, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung đẩy ngã người phụ nữ đang bế con nhỏ ở Hà Nội