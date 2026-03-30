NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội

Đời sống 30/03/2026 16:45

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Đáng chú ý, lò mổ của bị can Nguyễn Thị Hiền nằm trong khu giết mổ tập trung nhưng không treo biển hiệu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ tại lò của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), thuộc cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù).

Đây là lò mổ cung cấp sản lượng thịt lợn lớn, chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và nhiều đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiền tổ chức giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Bị can cùng một số đối tượng đã cấu kết, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua quy trình kiểm soát bắt buộc, hợp thức hóa việc đưa lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết vào giết mổ.

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội - Ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch trên địa bàn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch (tương đương gần 300 tấn). Số thịt trên được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát – đơn vị phân phối thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội: “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền; Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các bị can Lê Ngọc Anh; Nguyễn Phong Nam; Nguyễn Thị Phương Lan bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Vũ Kim Tuấn bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

NÓNG: Danh tính 8 bị can trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại Hà Nội - Ảnh 2
Một phần tang vật của vụ án - Ảnh: VietNamNet

Đây là kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

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