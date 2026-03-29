Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Đời sống 29/03/2026 06:00

Một nam thanh niên tử vong sau nhiều giờ leo núi Bài Thơ (phường Hồng Gai, Quảng Ninh) để chụp ảnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 28/3, lãnh đạo UBND phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi leo lên núi Bài Thơ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 2006, là người địa phương, sống cùng gia đình ở khu vực gần chân núi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, nam thanh niên cầm theo máy ảnh rồi đi lên núi Bài Thơ. Đến khoảng 18h30, gia đình gọi về ăn cơm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21h45, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Do lối lên núi đã bị khóa, lực lượng làm nhiệm vụ phải phá cửa sắt để đưa thi thể xuống, hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt ở khu vực chân núi Bài Thơ

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Hồng Gai, nạn nhân không phải du khách mà là người dân địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Núi Bài Thơ nằm ở khu vực trung tâm Hạ Long, từ nhiều năm nay đã bị cấm leo để bảo đảm an toàn. Khu vực này được dựng cổng sắt, hàng rào và đặt biển cảnh báo, song thực tế vẫn từng xảy ra tình trạng người dân, du khách tìm cách vượt rào để lên núi.

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy

Người đàn ông mắc kẹt trong thang máy ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sáng 27/3 đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp bứt phá vượt trội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng hết Lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp bứt phá vượt trội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng hết Lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ồn ào xem show thoát y của Lisa, Angelababy vẫn chưa thể vực dậy sự nghiệp?

Sau ồn ào xem show thoát y của Lisa, Angelababy vẫn chưa thể vực dậy sự nghiệp?

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Hai 30/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 30/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam thanh niên bị ngã tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 29/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 29/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Ngỡ ngàng loại quả Việt mọc hoang: Ngon hơn bơ, bổ ngang nhân sâm mà ít người tận dụng

Ngỡ ngàng loại quả Việt mọc hoang: Ngon hơn bơ, bổ ngang nhân sâm mà ít người tận dụng

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ tài xế ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng

Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Danh tính TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm ở Nha Trang xin lỗi, cảnh sát vẫn xử nghiêm

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Thông tin MỚI vụ cháu bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do nghẹn thức ăn tại nhà trẻ tư thục

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm

Cậu bé lớp 6 trốn ở nhà hoang suốt 36 giờ, bố mẹ cạn nước mắt, cả xã đi tìm

Ấn tượng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội

Ấn tượng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy

Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy