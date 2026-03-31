Người dân đi làm phát hiện thi thể bé trai còn nguyên giây rốn nằm cạnh mương nước, cơ thể có nhiều vết xước

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/3, bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giã (TPHCM), xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bên mương nước trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc lấy nước tưới ruộng, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ bên mương nước, gần khu vực nghĩa trang Phi Lộc (ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã).

Sau đó, người dân dùng khăn quấn thi thể, đưa lên khu vực nghĩa trang và trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể bé trai được người dân phát hiện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé còn dây rốn, trên người có nhiều vết trầy xước. Qua kiểm tra ban đầu, cháu là bé trai, nặng khoảng 3kg, nghi mới chào đời và bị bỏ rơi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Giã đã đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

