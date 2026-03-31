Cháy lớn xưởng bánh kẹo 700 m² ở Hà Nội lúc rạng sáng

Đời sống 31/03/2026 14:04

Vụ cháy bùng phát tại một kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m2 trên địa bàn xã Hương Sơn, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đại diện UBND xã Hương Sơn (TP Hà Nội) cho biết khoảng 5h cùng ngày, tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn xảy ra một vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m2.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Sau khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo động, đồng thời chữa cháy ban đầu nhằm khống chế đám cháy.

Theo chính quyền địa phương, tại hiện trường ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực chữa cháy bước đầu, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân lân cận chống cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội sau đó đã điều 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo - Ảnh: Bá Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cảnh sát khuyến cáo, người dân và các cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bị bạn học đánh

Một vụ bạo lực học đường vừa xảy ra tại Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, Đắk Lắk) khiến một nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận và tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh.

