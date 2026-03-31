Một vụ bạo lực học đường vừa xảy ra tại Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, Đắk Lắk) khiến một nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận và tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 30/3, ông Nguyễn Xuân Đăng - Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur) xác nhận em E.T.K.L. (học sinh lớp 7) vừa bị một nữ sinh lớp 8 cùng trường đánh, phải nhập viện điều trị.

Theo ông Đăng, hiện nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Ea Ktur và Sở GD-ĐT về vụ việc.

"Sự việc xảy ra vào ngày 26/3, hiện đã được phụ huynh em L. trình báo với công an. Nhà trường sẽ chờ kết quả để có căn cứ xử lý phù hợp với học sinh vi phạm", ông Đăng nói.

Ông cho biết thêm, theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do xích mích trên mạng xã hội giữa các nữ sinh.

Nữ sinh L. đang điều trị tại Trung tâm Y tế Cư Kuin - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc này, Trung tâm Y tế Cư Kuin (Đắk Lắk) thông tin, em E.T.K.L. bị gãy xương sườn số 1, chấn thương phần mềm, kèm nhiều vết thương và xây xước vùng vai, cánh tay.

Hiện nữ sinh L. đang được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị, theo dõi do đau nhức vùng đầu.

Mới đây, vào ngày 29/3, tại Trường THCS 19/8 cũng xảy ra trường hợp nữ sinh lớp 6 bị một bạn nữ cùng trường gây thương tích.

Sau vụ việc, hai bên gia đình đã hòa giải, tạo cơ hội cho học sinh sửa lỗi.

