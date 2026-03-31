Ngày 31/3, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án xảy ra ở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo về việc bà L.T.T. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) mất tích, gia đình và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tìm kiếm nhưng không thấy.

Công an xã Hà Đông đã triển khai lực lượng xác minh. Quá trình làm việc và xem xét dấu vết tại nhà bà T., lực lượng công an nhận thấy có dấu hiệu của án mạng.

Nhận được báo cáo vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ.

Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau 2 giờ rà soát, điều tra đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa). Đồng thời, công an xác định bà T. đã tử vong, bị vùi lấp ở mảnh vườn phía sau nhà.

Tổ phá án bước đầu làm rõ tình tiết vụ việc: Khoảng 18h ngày 29/3, Tuấn đi qua vườn nhà bà T. (hàng xóm). Do nghĩ Tuấn đột nhập để trộm cắp tài sản nên bà T. đã hô hoán.

Thấy vậy, Tuấn dùng gạch đập vào đầu, gáy bà T. làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuấn vùi lấp thi thể nạn nhân ngay trong vườn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 30/3, lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ Tuấn về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-ga-hang-xom-sat-hai-vui-thi-the-cu-ba-87-tuoi-trong-vuon-756721.html