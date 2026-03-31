Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 30/3, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 17h cùng ngày, em L.V.L. (SN 2012, trú tại thôn Phước Thị, xã Gio Linh) cùng nhóm bạn ra hồ Trạng Bìa, thuộc thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh để tắm không may bị đuối nước, mất tích.

Khu vực nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, chính quyền xã Gio Linh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị và người dân triển khai tìm kiếm.

Thi thể em L. nhanh chóng được tìm thấy gần nơi gặp nạn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. L. là học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Gio Mỹ, xã Gio Linh.

UBND xã Gio Linh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Trong mùa nắng nóng, các em nhỏ không nên rủ nhau tắm, chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối… tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

