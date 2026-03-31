Xót xa nam sinh lớp 8 tử vong khi cùng bạn tắm ở hồ nước

Đời sống 31/03/2026 05:30

Tối 30/3, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong tại một hồ nước ở thôn Cẩm Phổ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 30/3, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 17h cùng ngày, em L.V.L. (SN 2012, trú tại thôn Phước Thị, xã Gio Linh) cùng nhóm bạn ra hồ Trạng Bìa, thuộc thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh để tắm không may bị đuối nước, mất tích.

Xót xa nam sinh lớp 8 tử vong khi cùng bạn tắm ở hồ nước - Ảnh 1
Khu vực nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, chính quyền xã Gio Linh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị và người dân triển khai tìm kiếm.

Thi thể em L. nhanh chóng được tìm thấy gần nơi gặp nạn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. L. là học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Gio Mỹ, xã Gio Linh.

UBND xã Gio Linh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Trong mùa nắng nóng, các em nhỏ không nên rủ nhau tắm, chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối… tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền trong đêm

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến 11h30 ngày 30/3, thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã được tìm thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 1/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bị bạn học đánh

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/3/2026, 3 con giáp giàu sang khó tả, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, mua nhà sắm xe, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

