Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

Đời sống 14/04/2026 13:35

Tối 13/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (thuộc TP Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung video cho thấy một nữ giáo viên bị cho là đã có hành vi “tác động” vào đầu một cháu bé trong lớp học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến nữ giáo viên Phan Thị Thanh Nh. có hành động nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác.

Theo bà Vân Anh, quyết định tạm đình chỉ công tác được ký vào sáng cùng ngày, thời gian tạm đình chỉ công tác là 2 ngày.

"Quyết định đình chỉ công việc trong 2 ngày đối với cô Nh. để phục vụ xác minh nội dung liên quan đến clip", Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà thông tin.

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi - Ảnh 1
Cảnh bé trai nghi bị "tác động" và phản xạ bằng cách đưa 2 tay ôm đầu - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, phụ huynh của bé trai nói trên cũng đã thông tin sự việc lên mạng xã hội. Theo vị phụ huynh này, gia đình đã làm việc với chính quyền địa phương, công an và nhà trường. "Xin phép khép lại câu chuyện tại đây để các bên cùng đánh giá sự việc hôm qua. Rất may mắn là hành động của cô giáo không tác động lực mạnh lên cơ thể cháu. Hiện giờ cháu vẫn vui chơi bình thường. 

Hiện nay gia đình cũng đã thống nhất là giáo dục, cảnh báo là chính. Cũng mong giáo viên và nhà trường xem đây là một bài học sâu sắc, tuyệt đối không nên để một sự việc như này diễn ra bất kỳ ở đâu nữa", vị phụ huynh chia sẻ.

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã làm việc với phụ huynh và cô giáo - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận. Sự việc được xác nhận xảy ra tại lớp Nemo1 của trường.

Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo Phan Thị Thanh Nh., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé. Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, nghi kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc và đã mời công an vào cuộc làm rõ. "Qua clip, hành vi của cô giáo chưa chuẩn mực chứ chưa phải bạo lực. Nhìn qua camera, cô giáo có hành động ôm đầu học sinh rồi lắc đi lắc lại, nhưng không làm cháu đau", lãnh đạo phường Thành Sen thông tin.

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Một hành khách bất ngờ bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sáng 13/4 đã khiến tổ bay Vietnam Airlines khẩn trương xử lý tình huống.

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào xe tải, 6 người tử vong, 7 người bị thương

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào xe tải, 6 người tử vong, 7 người bị thương

Kể từ ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Mừng 3 con giáp “THAY DA ĐỔI THỊT” trong 10 ngày tới, Tài Lộc dư dả, thành công vang dội, gia đạo thuận hòa, tiền của đề huề

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/4/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Kinh hoàng cảnh tượng xe buýt đâm trúng ô tô con, 5 người tử vong và nhiều người bị thương

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh

Nóng: Điều tra xác minh vụ giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học ở Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay, ngày 14/4/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Xe ben chở đá lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong thương tâm