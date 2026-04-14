Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

Tối 13/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (thuộc TP Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung video cho thấy một nữ giáo viên bị cho là đã có hành vi “tác động” vào đầu một cháu bé trong lớp học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến nữ giáo viên Phan Thị Thanh Nh. có hành động nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác. Theo bà Vân Anh, quyết định tạm đình chỉ công tác được ký vào sáng cùng ngày, thời gian tạm đình chỉ công tác là 2 ngày.

"Quyết định đình chỉ công việc trong 2 ngày đối với cô Nh. để phục vụ xác minh nội dung liên quan đến clip", Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà thông tin. Cảnh bé trai nghi bị "tác động" và phản xạ bằng cách đưa 2 tay ôm đầu - Ảnh: Báo Dân trí Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, phụ huynh của bé trai nói trên cũng đã thông tin sự việc lên mạng xã hội. Theo vị phụ huynh này, gia đình đã làm việc với chính quyền địa phương, công an và nhà trường. "Xin phép khép lại câu chuyện tại đây để các bên cùng đánh giá sự việc hôm qua. Rất may mắn là hành động của cô giáo không tác động lực mạnh lên cơ thể cháu. Hiện giờ cháu vẫn vui chơi bình thường.

Hiện nay gia đình cũng đã thống nhất là giáo dục, cảnh báo là chính. Cũng mong giáo viên và nhà trường xem đây là một bài học sâu sắc, tuyệt đối không nên để một sự việc như này diễn ra bất kỳ ở đâu nữa", vị phụ huynh chia sẻ. Lực lượng chức năng đã làm việc với phụ huynh và cô giáo - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận. Sự việc được xác nhận xảy ra tại lớp Nemo1 của trường. Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo Phan Thị Thanh Nh., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé. Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, nghi kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn. Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc và đã mời công an vào cuộc làm rõ. "Qua clip, hành vi của cô giáo chưa chuẩn mực chứ chưa phải bạo lực. Nhìn qua camera, cô giáo có hành động ôm đầu học sinh rồi lắc đi lắc lại, nhưng không làm cháu đau", lãnh đạo phường Thành Sen thông tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nu-giao-vien-mam-non-tac-ong-vao-au-be-trai-4-tuoi-757711.html