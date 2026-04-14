Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi

Đời sống 14/04/2026 13:35

Tối 13/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (thuộc TP Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung video cho thấy một nữ giáo viên bị cho là đã có hành vi “tác động” vào đầu một cháu bé trong lớp học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến nữ giáo viên Phan Thị Thanh Nh. có hành động nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác.

Theo bà Vân Anh, quyết định tạm đình chỉ công tác được ký vào sáng cùng ngày, thời gian tạm đình chỉ công tác là 2 ngày.

"Quyết định đình chỉ công việc trong 2 ngày đối với cô Nh. để phục vụ xác minh nội dung liên quan đến clip", Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà thông tin.

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi - Ảnh 1
Cảnh bé trai nghi bị "tác động" và phản xạ bằng cách đưa 2 tay ôm đầu - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, phụ huynh của bé trai nói trên cũng đã thông tin sự việc lên mạng xã hội. Theo vị phụ huynh này, gia đình đã làm việc với chính quyền địa phương, công an và nhà trường. "Xin phép khép lại câu chuyện tại đây để các bên cùng đánh giá sự việc hôm qua. Rất may mắn là hành động của cô giáo không tác động lực mạnh lên cơ thể cháu. Hiện giờ cháu vẫn vui chơi bình thường. 

Hiện nay gia đình cũng đã thống nhất là giáo dục, cảnh báo là chính. Cũng mong giáo viên và nhà trường xem đây là một bài học sâu sắc, tuyệt đối không nên để một sự việc như này diễn ra bất kỳ ở đâu nữa", vị phụ huynh chia sẻ.

Thông tin MỚI vụ nữ giáo viên mầm non tác động vào đầu bé trai 4 tuổi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã làm việc với phụ huynh và cô giáo - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi nghi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận. Sự việc được xác nhận xảy ra tại lớp Nemo1 của trường.

Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo Phan Thị Thanh Nh., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé. Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, nghi kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc và đã mời công an vào cuộc làm rõ. "Qua clip, hành vi của cô giáo chưa chuẩn mực chứ chưa phải bạo lực. Nhìn qua camera, cô giáo có hành động ôm đầu học sinh rồi lắc đi lắc lại, nhưng không làm cháu đau", lãnh đạo phường Thành Sen thông tin.

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Một hành khách bất ngờ bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sáng 13/4 đã khiến tổ bay Vietnam Airlines khẩn trương xử lý tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo đánh trẻ tin moi đánh trẻ

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong