NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Đời sống 14/04/2026 13:04

Công an xác minh thông tin bé gái 9 tuổi bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 14/4, Công an phường Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo về một vụ nghi bạo hành trẻ em và đang mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông T. (49 tuổi) đã đưa con gái là bé L.G.B.A. (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học P.C.T.) đến trụ sở công an trình báo việc con gái có nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng ghi nhận trên cơ thể bé có 34 dấu vết bầm.

Ông T. cho biết, ông và vợ đã ly hôn từ tháng 11/2025, sau nhiều mâu thuẫn. Bé A. được giao cho ông nuôi dưỡng, trong khi người con lớn đã trưởng thành nên tự quyết định nơi ở.

Những vết bầm trên người cháu bé - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, thời gian gần đây, bé A. xin về sống cùng mẹ và chị gái nên ông đồng ý. Tuy nhiên, chiều 13/4, khi đón con đi chơi, ông phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím. Qua hỏi han, bé cho biết bị mẹ đánh vào chiều 12/4.

"Tôi gặng hỏi thì con gái nói bị mẹ đánh vào chiều 12/4. Đây không phải lần đầu tiên vợ cũ tôi đánh con, nhưng đánh đến mức như vậy thì quá tàn nhẫn. Quá bức xúc, tôi đưa con đến Công an phường để trình báo với mong muốn pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ như vậy", ông T. nói.

Theo lời ông T., đây không phải lần đầu con bị đánh, nhưng mức độ lần này khiến ông bức xúc nên quyết định trình báo cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học P.C.T. cho biết sáng cùng ngày không thấy bé A. đến lớp. Nhà trường đang phối hợp kiểm tra, tìm hiểu thông tin để nắm bắt tình hình.

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Một hành khách bất ngờ bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sáng 13/4 đã khiến tổ bay Vietnam Airlines khẩn trương xử lý tình huống.

