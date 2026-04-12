Rẻ như cho nhưng bổ như sâm: Loại rau giúp bảo vệ tim mạch, nhuận tràng và ngủ sâu giấc

Dinh dưỡng 12/04/2026 11:30

Lá hẹ là một loại rau quen thuộc có mặt trong một vài món ăn. Nó sở hữu nhiều công dụng tốt với sức khỏe chúng ta nhưng không phải ai cũng biết cách để tận dụng triệt để giá trị của nó.

Cây rau hẹ có chiều cao khoảng 20 - 40cm, có mùi thơm rất đặc trưng. Cây lá hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Bạn chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là đã có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây lá hẹ phát triển tốt quanh năm, vừa có thể dùng làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh những khi cần thiết.

Lá hẹ có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của xương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất hóa học trong hẹ có tác dụng chống ung thư.

Cây lá hẹ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Lá hẹ chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để nhận được một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng này, bạn sẽ phải ăn một lượng lớn lá hẹ.

Công dụng của lá hẹ đối với sức khỏe 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá hẹ chứa các hoạt chất như allicin và flavonoid, đây là những hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Việc bổ sung lá hẹ vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol, giúp hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể. Nhờ đó, lá hẹ được xem là thực phẩm có lợi cho những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Giúp giải độc cơ thể 

Không những vậy, giúp giải độc cơ thể cũng là một tác dụng khác của hẹ. Theo đó, với đặc tính lợi tiểu, kháng khuẩn cùng khả năng loại bỏ các gốc tự do, nó hỗ trợ quá trình cơ thể loại bỏ các độc tố dư thừa ra bên ngoài. Từ đó, ngăn không cho các chất độc này làm ảnh hưởng đến sự hoạt động hiệu quả của những cơ quan trong cơ thể, nhất là gan. 

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chống viêm

Lá hẹ chứa nhiều hợp chất sinh học như lưu huỳnh, vitamin A và carotene, được cho là có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây viêm và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Trong Đông y, lá hẹ cũng thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ giải cảm.

Hỗ trợ làm đẹp và chống lão hóa

Nhờ chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, lá hẹ có thể giúp hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giúp da khỏe mạnh hơn và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Đây là một trong những lý do lá hẹ được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Tuy rằng tác dụng của lá hẹ với nam giới rất tốt, có thể hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều dưới đây khi sử dụng thực phẩm này.

Người bị nóng trong không nên ăn lá hẹ vì thực phẩm này có tính ấm, dễ sinh nhiệt gây khó chịu, khô miệng, mệt mỏi,…Bệnh nhân có bệnh về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc,… cần hạn chế ăn lá hẹ thường xuyên.

Nếu dạ dày yếu, dễ bị tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,… bạn nên ăn lá hẹ một lượng vừa đủ, tránh lạm dụng dẫn đến cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa.

Không nên lạm dụng lá hẹ để chữa xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,… chỉ nên dùng 1 – 2 lần/tuần và không dùng thay thuốc chữa bệnh.

Lá hẹ có rất nhiều chất xơ nên mỗi bữa chỉ nên ăn một lượng vừa phải nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây khó tiêu, ợ hơi,…

Không chỉ đơn thuần là những loại rau gia vị quen thuộc, lá tía tô và lá hẹ còn được ví như những "vị thuốc xanh" trong Đông y với công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Khi kết hợp bộ đôi này, bạn sẽ có ngay một món ăn nhẹ vừa lạ miệng, vừa "cuốn" đến miếng cuối cùng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe.

