Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Dinh dưỡng 13/04/2026 05:00

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn một hay hai quả mỗi ngày để tận dụng tối đa lợi ích.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng chứa hàm lượng leucine đáng kể - loại axit amin thiết yếu giúp hỗ trợ cơ bắp, cùng với nhiều dưỡng chất quan trọng khác như vitamin D, axit béo Omega-3 và choline.

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng khi ăn trứng 

Hỗ trợ ngừa bệnh tim mạch: Trứng có lợi cho hệ tim mạch, chỉ cần ăn một quả mỗi ngày sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mặc dù trứng có chứa cholesterol nhưng việc tiêu thụ chúng không làm tăng lượng cholesterol như nhiều người lo ngại.

Hỗ trợ bảo vệ gan: Protein trong trứng có khả năng hỗ trợ phục hồi tổn thương tế bào gan. Ngoài ra, chất lecithin có trong lòng đỏ giúp thúc đẩy hỗ trợ tái sinh tế bào gan, tăng cường khả năng chuyển hóa và miễn dịch của cơ thể.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực: Trong lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin có khả năng hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Đối với những người sử dụng máy tính nhiều, ăn trứng vào buổi sáng rất có lợi, đặc biệt là đối với dân văn phòng và sinh viên.

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng: Lòng trắng trứng rất giàu vitamin A, vitamin B, protein, canxi, phốt pho, sắt và các vi chất khác. Việc ăn trứng vào buổi sáng không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn giúp duy trì sự trao đổi chất và hoạt động bình thường của cơ thể.

Giảm đốm đồi mồi và cải thiện kết cấu da: Chất lecithin trong trứng có khả năng hỗ trợ thúc đẩy bài tiết tuyến mồ hôi, cải thiện dinh dưỡng cho da, thúc đẩy quá trình phát triển và tái tạo da. Từ đó sẽ giúp hỗ trợ giảm các sắc tố da và đốm đồi mồi, đồng thời bảo vệ da tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân: Ăn trứng đúng cách có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Việc ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày và duy trì cân nặng ổn định. Bạn có thể giảm cân dễ dàng khi kiểm soát được chế độ ăn uống của mình.

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn không chắc chắn nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày. Hãy cân nhắc bất kỳ yếu tố nguy cơ bệnh tim nào mà bạn có thể mắc phải. Lòng đỏ trứng có hàm lượng cholesterol cao, vì vậy những người có nguy cơ mắc bệnh tim cần phải theo dõi lượng cholesterol nạp vào. Tốt nhất những trường hợp này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể.

Hầu hết người lớn khỏe mạnh, không có các yếu tố nguy cơ nhất định, có thể ăn một đến hai quả trứng mỗi ngày một cách an toàn.

Những ai không nên ăn trứng hàng ngày?

Những người có nguy cơ mắc bệnh cholesterol cao hoặc bệnh tim cao không nên tiêu thụ trứng mỗi ngày. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về những rủi ro và lợi ích của trứng đối với sức khỏe của bạn. Khi quyết định tần suất ăn trứng, hãy cân nhắc đến sức khỏe tổng thể, tiền sử gia đình, chế độ ăn uống thường xuyên và thói quen tập thể dục…

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cân nhắc hạn chế lượng trứng tiêu thụ nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào sau đây: Cholesterol cao

  • Bệnh tim
  • Bệnh tiểu đường
  • Béo phì
  • Tiền sử gia đình mắc bệnh tim
  • Các yếu tố nguy cơ của bệnh tim…
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