Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua "thần dược" giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà

Dinh dưỡng 12/04/2026 05:00

Mùi tanh đặc trưng khiến nhiều người e ngại, nhưng diếp cá lại là loại rau quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe như lợi tiểu, thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan.

Cây rau diếp cá còn có tên là: rấp cá, diếp cá. cây giấp cá, dấp cá, ngư tinh thảo. Tên khoa học là Houttuynia cordata. Họ lá giấp Saururaceae. Diếp cá được trồng hoặc tự mọc ở rất nhiều nơi. Đây là cây rất dễ tìm kiếm và giá thành rẻ.

Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua 'thần dược' giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần hóa học của cây rau diếp cá: Toàn cây diếp cá có chứa tinh dầu. Thành phần chủ yếu là aldehyd. Ngoài ra diếp cá còn chứa acid caprinic, laurinaldehyd, benzamid, acid decanoic, lipid và vitamin K…‎Lá diếp cá có chứa β-sitosterol, alcaloid

Tác dụng dược lý - Công dụng của rau diếp cá: Rau diếp cá có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, sát trùng. Diếp cá được dùng trị bệnh trĩ, mụn nhọt, trẻ con lên sởi, viêm phổi hoặc phổi có mủ, đau mắt đỏ hoặc đau mắt do trực khuẩn mủ xanh, viêm ruột, bí tiểu tiện, kinh nguyệt không đều. Còn dùng trị sốt rét, sài giật ở trẻ em, đau răng.‎..

Tác dụng của rau diếp cá

Chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, rau diếp cá mang đến cho cơ thể người nhiều tác dụng rất lớn, từ tác dụng làm đẹp cho đến việc hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh khác nhau. Có thể kể đến như:

Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua 'thần dược' giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn: Các chị em thường sử dụng rau diếp cá để điều trị mụn, bởi nó có công dụng giúp nốt mụn nhanh chóng bớt đau, sưng và giảm thiểu tình trạng mụn bị thâm đen. Việc trị mụn có thể ứng dụng bằng cách đắp mặt nạ hoặc uống nước rau diếp cá.

Trị bệnh tiểu đường: Có lượng ethanol trong rau diếp cá, thành phần quan trọng chống lại bệnh tiểu đường, đồng thời có công năng kiểm soát lượng đường huyết ở cơ thể người.

Giúp ổn định cân nặng: Bên cạnh những công dụng nếu trên, nước ép từ rau diếp cá còn có khả năng ổn định cân nặng, thích hợp với những người béo phì đang ăn kiêng. Do đó, rau diếp cá mang đến công năng giảm mỡ thừa trên cơ thể cũng như cân nặng được kiểm soát một cách hiệu quả.

Giúp lợi tiểu, thải độc: Những bệnh nhân bị tiểu buốt, tiểu rắt nên thường xuyên ăn rau diếp cá để lợi tiểu. Từ tác dụng lợi tiểu, loại thực phẩm này còn hỗ cơ thể thải trừ độc tố, thanh lọc.

Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua 'thần dược' giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chữa viêm phổi, bệnh lý nhiễm trùng: Rau diếp cá còn được ứng dụng để chữa bệnh viêm phổi hoặc điều trị các bệnh lý nhiễm trùng, bởi trong thành phần của diếp cá có kháng khuẩn.

Những lưu ý khi ăn sống rau diếp cá

Rau diếp cá đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần phải lưu ý khi ăn sống rau diếp cá:

Ưu tiên lựa chọn rau diếp cá tươi, xanh vì chất lượng dinh dưỡng bên trong sẽ nhiều hơn so với rau diếp cá đã bị héo.

Cần phải rửa sạch và ngâm rau với nước muối trước khi ăn để tránh bị nhiễm bẩn hoặc ký sinh trùng.

Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua 'thần dược' giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào tình trạng sức khỏe của mỗi người trong việc sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh. Đặc biệt, không nên lạm dụng rau diếp cá quá mức.

Duy trì chế độ ăn uống hợp lý trong quá trình sử dụng rau diếp cá chữa bệnh theo cách dân gian.

Không ăn rau diếp cá với những rau có vị cay như rau cải, rau cải cúc… làm ảnh hưởng đến đường ruột.

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Giá đỗ là một thực phẩm phổ biến, không chỉ có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết công dụng của giá đỗ để tận dụng triệt loại rau giá rẻ này.

Xem thêm
Từ khóa:   rau diếp cá công dụng rau diếp cá dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này