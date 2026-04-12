Đừng vì mùi khó chịu mà bỏ qua 'thần dược' giải độc gan giá rẻ ngay trong vườn nhà

Dinh dưỡng 12/04/2026 05:00

Mùi tanh đặc trưng khiến nhiều người e ngại, nhưng diếp cá lại là loại rau quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe như lợi tiểu, thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan.

Cây rau diếp cá còn có tên là: rấp cá, diếp cá. cây giấp cá, dấp cá, ngư tinh thảo. Tên khoa học là Houttuynia cordata. Họ lá giấp Saururaceae. Diếp cá được trồng hoặc tự mọc ở rất nhiều nơi. Đây là cây rất dễ tìm kiếm và giá thành rẻ.

Thành phần hóa học của cây rau diếp cá: Toàn cây diếp cá có chứa tinh dầu. Thành phần chủ yếu là aldehyd. Ngoài ra diếp cá còn chứa acid caprinic, laurinaldehyd, benzamid, acid decanoic, lipid và vitamin K…‎Lá diếp cá có chứa β-sitosterol, alcaloid

Tác dụng dược lý - Công dụng của rau diếp cá: Rau diếp cá có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, sát trùng. Diếp cá được dùng trị bệnh trĩ, mụn nhọt, trẻ con lên sởi, viêm phổi hoặc phổi có mủ, đau mắt đỏ hoặc đau mắt do trực khuẩn mủ xanh, viêm ruột, bí tiểu tiện, kinh nguyệt không đều. Còn dùng trị sốt rét, sài giật ở trẻ em, đau răng.‎..

Tác dụng của rau diếp cá

Chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, rau diếp cá mang đến cho cơ thể người nhiều tác dụng rất lớn, từ tác dụng làm đẹp cho đến việc hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh khác nhau. Có thể kể đến như:

Trị mụn: Các chị em thường sử dụng rau diếp cá để điều trị mụn, bởi nó có công dụng giúp nốt mụn nhanh chóng bớt đau, sưng và giảm thiểu tình trạng mụn bị thâm đen. Việc trị mụn có thể ứng dụng bằng cách đắp mặt nạ hoặc uống nước rau diếp cá.

Trị bệnh tiểu đường: Có lượng ethanol trong rau diếp cá, thành phần quan trọng chống lại bệnh tiểu đường, đồng thời có công năng kiểm soát lượng đường huyết ở cơ thể người.

Giúp ổn định cân nặng: Bên cạnh những công dụng nếu trên, nước ép từ rau diếp cá còn có khả năng ổn định cân nặng, thích hợp với những người béo phì đang ăn kiêng. Do đó, rau diếp cá mang đến công năng giảm mỡ thừa trên cơ thể cũng như cân nặng được kiểm soát một cách hiệu quả.

Giúp lợi tiểu, thải độc: Những bệnh nhân bị tiểu buốt, tiểu rắt nên thường xuyên ăn rau diếp cá để lợi tiểu. Từ tác dụng lợi tiểu, loại thực phẩm này còn hỗ cơ thể thải trừ độc tố, thanh lọc.

Chữa viêm phổi, bệnh lý nhiễm trùng: Rau diếp cá còn được ứng dụng để chữa bệnh viêm phổi hoặc điều trị các bệnh lý nhiễm trùng, bởi trong thành phần của diếp cá có kháng khuẩn.

Những lưu ý khi ăn sống rau diếp cá

Rau diếp cá đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần phải lưu ý khi ăn sống rau diếp cá:

Ưu tiên lựa chọn rau diếp cá tươi, xanh vì chất lượng dinh dưỡng bên trong sẽ nhiều hơn so với rau diếp cá đã bị héo.

Cần phải rửa sạch và ngâm rau với nước muối trước khi ăn để tránh bị nhiễm bẩn hoặc ký sinh trùng.

Dựa vào tình trạng sức khỏe của mỗi người trong việc sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh. Đặc biệt, không nên lạm dụng rau diếp cá quá mức.

Duy trì chế độ ăn uống hợp lý trong quá trình sử dụng rau diếp cá chữa bệnh theo cách dân gian.

Không ăn rau diếp cá với những rau có vị cay như rau cải, rau cải cúc… làm ảnh hưởng đến đường ruột.

Loại rau "nhà nghèo" rẻ bèo ngoài chợ: "Thần dược" bổ xương, sạch mạch máu lại cực dễ trồng tại nhà

Giá đỗ là một thực phẩm phổ biến, không chỉ có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết công dụng của giá đỗ để tận dụng triệt loại rau giá rẻ này.

