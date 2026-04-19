Vì sao phim ngôn tình 'Mật Ngữ kỷ' trung niên toàn những gương mặt quen?

Chung Hán Lương từng hợp tác với Tần Lam trong phim “Thành phố nhảy múa”, Chu Châu từng đóng cùng Hoắc Kiến Hoa trong “Tại sao anh ấy vẫn độc thân”. Nếu Tần Lam lại hợp tác với Hoắc Kiến Hoa trong một dự án khác, thì 4 diễn viên này sẽ hoàn thiện một “vòng khép kín đổi người yêu” trong dòng phim ngôn tình, thần tượng trung niên.

Nhờ đà tăng trưởng mạnh sau 2 ngày, bộ phim 'Mật Ngữ kỷ' nhanh chóng lọt vào danh sách “hắc mã” tiềm năng. Tuy nhiên, không chỉ cốt truyện, dàn diễn viên của bộ phim cũng được bàn tán. Người hâm mộ phát hiện điểm trùng hợp trong những bộ phim Hoa ngữ xoay quanh đề tài tình yêu tuổi trung niên lên sóng gần đây.

Kiểu sắp xếp dàn diễn viên này có thể sẽ ngày càng phổ biến trong dòng phim thần tượng trung niên.

Theo Sohu, “đổi người yêu” trên màn ảnh vốn là một hình thức phổ biến trong phim thần tượng dành cho giới trẻ: cùng một nhóm diễn viên liên tục hoán đổi, ghép cặp trong các tác phẩm khác nhau, tạo nên mạng lưới tình cảm chằng chịt.

Ví dụ, Vương Dương lần lượt hợp tác với Nhiệt Y Trát trong phim luật “Không sợ hãi”, và với Tần Lam trong phim khởi nghiệp “Tỏa sáng như cô ấy”; Tân Chỉ Lôi vừa đóng cùng Bạch Khách trong phim y khoa “Câu lạc bộ nhân tâm”, lại vừa bắt cặp với Lâm Vũ Thân trong phim “Nữ thần bịt mắt”.

Những sự kết hợp lặp lại với tần suất cao đã trở thành đặc trưng rõ rệt trong việc chọn diễn viên của dòng phim này.

Công thức chọn diễn viên của phim thần tượng trung niên ngày càng bó hẹp, bởi số lượng diễn viên có thể đảm nhận dòng phim này vốn đã không nhiều.

Phim thần tượng trung niên đòi hỏi diễn viên chính phải có ngoại hình, độ nhận diện cao và khả năng tạo chủ đề. Những cái tên như Chung Hán Lương, Tần Lam, Vương Dương, Chu Châu, Tân Chỉ Lôi, Hoắc Kiến Hoa… là số ít diễn viên trung niên có độ phù hợp cao, nên trở thành mục tiêu được các nền tảng “giữ chỗ” và liên tục tái sử dụng.

Ngoài ra, vấn đề kịch bản bị đồng dạng cũng đang thúc đẩy việc hoán đổi diễn viên. Ai đóng tổng tài, ai đóng nữ cường nơi công sở - khác biệt chủ yếu chỉ nằm ở cách ghép cặp. Khi bản thân kịch bản thiếu điểm nhận diện, thì việc thay một dàn diễn viên mới trở thành cách ít tốn công nhất để tạo ra “cảm giác mới mẻ” cho bộ phim.

Bên cạnh đó, khó khăn nghề nghiệp của diễn viên trung niên cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Với nhiều người, có phim để đóng đã là điều không dễ, nên họ rất ít quyền lựa chọn kịch bản hay bạn diễn, và thường chỉ nhận được những vai diễn, bạn diễn mang tính lặp lại.

Tuy nhiên, mô hình chọn diễn viên kiểu “đổi người yêu” này đang dần bộc lộ mặt trái.

Hệ quả rõ rệt nhất là khiến khán giả bị “bội thực thẩm mỹ”. Lấy Chung Hán Lương làm ví dụ, khán giả đùa rằng từ “Bên nhau trọn đời” đến “Đời này có em” rồi “Thành phố nhảy múa”, mô-típ si tình vẫn được lặp lại, khiến người xem không còn cảm thấy mới mẻ với những câu chuyện tương tự.

Về lâu dài, việc liên tục thấy cùng một nhóm diễn viên diễn những câu chuyện tình yêu na ná nhau khiến khán giả khó đồng cảm, kéo theo chất lượng đánh giá của dòng phim này ngày càng giảm, thậm chí rơi vào vòng luẩn quẩn “càng chiếu càng thất bại”.