Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Năm 2002, Chung Hán Lương khi đó 28 tuổi hợp tác với Quách Hiểu Đình mới 9 tuổi trong phim truyền hình “Thiên ti vạn lũ”, đóng vai cậu - cháu.

Mới đây, bộ phim tình cảm đô thị “Mật Ngữ kỷ” lên sóng trên hai nền tảng lớn của Trung Quốc và gây sốt. Bên cạnh cặp đôi chính Chung Hán Lương - Chu Châu, khán giả còn chú ý đến mối quan hệ của Chung Hán Lương với một nữ diễn viên phụ kém anh 19 tuổi - Quách Hiểu Đình.

Ở bộ phim này, Chung Hán Lương vào vai luật sư Hàn Vân Thiên, còn Quách Hiểu Đình đóng vai cháu gái của anh - Phán Phán. Những hình ảnh hậu trường còn lưu lại cho thấy Chung Hán Lương dịu dàng bế cô bé Quách Hiểu Đình, kiên nhẫn tập thoại cùng cô và mua đồ ăn vặt cho cô bé.

Sau hơn 2 thập kỷ, Chung Hán Lương ở tuổi 51 và Quách Hiểu Đình ở tuổi 33 lại có cơ hội tái hợp trong bộ phim “Mật Ngữ kỷ”, nhưng mối quan hệ của họ đã chuyển từ cậu - cháu sang cấp trên - cấp dưới nơi công sở.

Chung Hán Lương vào vai tổng giám đốc khách sạn, còn Quách Hiểu Đình đóng vai người quản lý nhà hàng Trung Hoa. Những cảnh đối diễn của họ được đánh giá là ăn ý, “tia lửa bắn tung tóe”, thể hiện trọn vẹn bước chuyển từ bạn diễn thời thơ ấu đến những đồng nghiệp trưởng thành.

Trong sự kiện quảng bá cho “Mật Ngữ kỷ”, Chung Hán Lương nhắc lại về mối duyên với Quách Hiểu Đình. Anh tiết lộ, khi đóng máy bộ phim “Thiên ti vạn lũ”, mình từng chủ động muốn xin thông tin liên lạc, kết bạn với Quách Hiểu Đình, nhưng bị cô bé dứt khoát từ chối.

Anh vừa đùa rằng lúc đó “rất buồn”, vừa làm biểu cảm “bị tổn thương”, cách kể hài hước khiến câu chuyện tuổi thơ lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Tuy vậy, Chung Hán Lương cũng xúc động chia sẻ, nay gặp lại Quách Hiểu Đình, thấy cô bé năm nào đã trưởng thành, xinh đẹp và trở thành một diễn viên xuất sắc, khiến anh rất vui mừng.

Về phía Quách Hiểu Đình, cô giải thích rằng lúc đó còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết Chung Hán Lương là ngôi sao, chỉ thấy “giữ số điện thoại cũng không cần thiết”, thà giữ ảnh chụp chung còn thực tế hơn, nên đã từ chối kết bạn.

Khi tái ngộ trong bộ phim mới, trạng thái của hai cậu - cháu năm nào cũng được bàn luận. Ở tuổi 51, Chung Hán Lương được khen với vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc - vóc dáng thẳng tắp, gương mặt rắn chắc, tỉ lệ mỡ cơ thể luôn duy trì khoảng 12%, nhờ thói quen chạy bộ buổi sáng và kiểm soát đường nghiêm ngặt trong nh