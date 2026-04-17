Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Sao quốc tế 17/04/2026 16:57

Trong thời điểm ngành truyền hình Trung Quốc đang rơi vào tình trạng ảm đạm, bộ phim ngôn tình hiện đại Mật ngữ kỷ xuất hiện đã nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 về lượt xem trong ngày, đồng thời còn đạt hạng đầu về chỉ số thảo luận và độ hot.

Mới đây, bộ phim tình cảm đô thị “Mật Ngữ kỷ” lên sóng trên hai nền tảng lớn của Trung Quốc và gây sốt. Bên cạnh cặp đôi chính Chung Hán Lương - Chu Châu, khán giả còn chú ý đến mối quan hệ của Chung Hán Lương với một nữ diễn viên phụ kém anh 19 tuổi - Quách Hiểu Đình.

Năm 2002, Chung Hán Lương khi đó 28 tuổi hợp tác với Quách Hiểu Đình mới 9 tuổi trong phim truyền hình “Thiên ti vạn lũ”, đóng vai cậu - cháu.

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn - Ảnh 1

Ở bộ phim này, Chung Hán Lương vào vai luật sư Hàn Vân Thiên, còn Quách Hiểu Đình đóng vai cháu gái của anh - Phán Phán. Những hình ảnh hậu trường còn lưu lại cho thấy Chung Hán Lương dịu dàng bế cô bé Quách Hiểu Đình, kiên nhẫn tập thoại cùng cô và mua đồ ăn vặt cho cô bé.

Sau hơn 2 thập kỷ, Chung Hán Lương ở tuổi 51 và Quách Hiểu Đình ở tuổi 33 lại có cơ hội tái hợp trong bộ phim “Mật Ngữ kỷ”, nhưng mối quan hệ của họ đã chuyển từ cậu - cháu sang cấp trên - cấp dưới nơi công sở.

Chung Hán Lương vào vai tổng giám đốc khách sạn, còn Quách Hiểu Đình đóng vai người quản lý nhà hàng Trung Hoa. Những cảnh đối diễn của họ được đánh giá là ăn ý, “tia lửa bắn tung tóe”, thể hiện trọn vẹn bước chuyển từ bạn diễn thời thơ ấu đến những đồng nghiệp trưởng thành.

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn - Ảnh 2

Trong sự kiện quảng bá cho “Mật Ngữ kỷ”, Chung Hán Lương nhắc lại về mối duyên với Quách Hiểu Đình. Anh tiết lộ, khi đóng máy bộ phim “Thiên ti vạn lũ”, mình từng chủ động muốn xin thông tin liên lạc, kết bạn với Quách Hiểu Đình, nhưng bị cô bé dứt khoát từ chối.

Anh vừa đùa rằng lúc đó “rất buồn”, vừa làm biểu cảm “bị tổn thương”, cách kể hài hước khiến câu chuyện tuổi thơ lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Tuy vậy, Chung Hán Lương cũng xúc động chia sẻ, nay gặp lại Quách Hiểu Đình, thấy cô bé năm nào đã trưởng thành, xinh đẹp và trở thành một diễn viên xuất sắc, khiến anh rất vui mừng.

Về phía Quách Hiểu Đình, cô giải thích rằng lúc đó còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết Chung Hán Lương là ngôi sao, chỉ thấy “giữ số điện thoại cũng không cần thiết”, thà giữ ảnh chụp chung còn thực tế hơn, nên đã từ chối kết bạn.

Khi tái ngộ trong bộ phim mới, trạng thái của hai cậu - cháu năm nào cũng được bàn luận. Ở tuổi 51, Chung Hán Lương được khen với vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc - vóc dáng thẳng tắp, gương mặt rắn chắc, tỉ lệ mỡ cơ thể luôn duy trì khoảng 12%, nhờ thói quen chạy bộ buổi sáng và kiểm soát đường nghiêm ngặt trong nh

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Bộ phim Thành phố nhảy múa do Tần Lam và Chung Hán Lương đóng chính lên sóng không nhận được đánh giá cao của công chúng. Phim thất bại về mặt truyền thông và lượt xem, đồng thời nhận xét của khán giả trên trang đánh giá Douban khá nhất quán.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hán Lương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Phim của Chung Hán Lương và Tần Lam bị đòi gỡ gấp phim vì trái với luân thường đạo lý

Phim của Chung Hán Lương và Tần Lam bị đòi gỡ gấp phim vì trái với luân thường đạo lý

Vợ bí mật của Chung Hán Lương lộ diện: Vướng tin bí mật kết hôn nhiều năm qua, nhưng luôn im lặng

Vợ bí mật của Chung Hán Lương lộ diện: Vướng tin bí mật kết hôn nhiều năm qua, nhưng luôn im lặng

Chung Hán Lương 'gây bão' nhờ nhan sắc 'bất biến' sau 25 năm, phim trường bị vây kín bởi fan

Chung Hán Lương 'gây bão' nhờ nhan sắc 'bất biến' sau 25 năm, phim trường bị vây kín bởi fan

Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo'

Choáng với vẻ ngoài 'lạ lẫm' của Chung Hán Lương khi xuất hiện ngoài đời, dân tình còn đặt nghi vấn 'dao kéo'

Rộ tin Chung Hán Lương đã ly hôn bà xã, động thái của nam diễn viên càng khiến dân tình ngạc nhiên hơn

Rộ tin Chung Hán Lương đã ly hôn bà xã, động thái của nam diễn viên càng khiến dân tình ngạc nhiên hơn

TIN MỚI NHẤT

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, lộc lá đầy nhà, phúc lộc vây quanh, ăn sung mặc sướng

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, lộc lá đầy nhà, phúc lộc vây quanh, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Sao quốc tế 59 phút trước
Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Biết chồng lén mua nhà cho bồ, vợ im lặng chờ 5 ngày rồi dẫn 2 nhân vật này đến "khánh thành", khiến cả đôi xanh mặt

Biết chồng lén mua nhà cho bồ, vợ im lặng chờ 5 ngày rồi dẫn 2 nhân vật này đến "khánh thành", khiến cả đôi xanh mặt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h ngày 18/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc rộn ràng, may mắn đổi đời, tiền bạc đầy két, mua nhà tậu xe

Đúng 12h ngày 18/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc rộn ràng, may mắn đổi đời, tiền bạc đầy két, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'

Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'