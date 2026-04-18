Một tuần bao nhiêu quả trứng là "ngưỡng vàng" cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 18/04/2026 05:00

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trứng cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe.

Một trong số những thực phẩm được dùng phổ biến nhất chính là trứng. Lý do rất dễ hiểu, trứng ngon, giàu dinh dưỡng, chế biến được thành nhiều món, chế biến nhanh và dễ ăn.

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Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích mà trứng mang lại

Với hàm lượng dưỡng chất cao nên trứng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như:

Bảo vệ não bộ: Trứng có tác dụng bảo vệ não bộ là nhờ thành phần choline có trong nó. Không chỉ thế, nó còn có tác dụng tăng cường phát triển cơ quan này. Choline là một chất quan trọng, nếu thiếu choline thì bạn có thể gặp các vấn đề như rối loạn thần kinh, giảm khả năng nhận thức,...

Phòng ngừa ung thư: Ngoài bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ, chất choline trong trứng gà còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú ở nữ giới.

Giúp xương chắc khỏe: Lượng canxi có trong 1 quả trứng tương đương với 1 thìa dầu cá, đồng thời vitamin D trong trứng còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt nhất. Vì thế, hãy bổ sung trứng để có một hệ xương chắc khỏe.

Một tuần bao nhiêu quả trứng là 'ngưỡng vàng' cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng: 9 loại acid amin thiết yếu trong trứng gà sống có tác dụng điều chỉnh quá trình sản xuất của một chất dẫn truyền thần kinh có tên gọi là serotonin. Chất này có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, lạc quan và thư giãn,... Chính vì thế, ăn trứng có thể giảm căng thẳng và lo âu, không chỉ với trứng sống và trứng luộc cũng có tác dụng này.

Giảm cân hiệu quả: Trứng có tác dụng giảm cân hiệu quả nhờ vào cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn mà nó mang lại. Vì thế, nếu đang có ý định giảm cân thì bạn hãy thêm trứng vào thực đơn buổi sáng nhé.

Một tuần nên ăn mấy quả trứng?

Lượng trứng nên tiêu thụ phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chế độ ăn của mỗi người.

Một tuần bao nhiêu quả trứng là 'ngưỡng vàng' cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người trưởng thành: Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 5-7 quả trứng mỗi tuần. Với chế độ ăn lành mạnh, việc dùng 1 quả trứng/ngày không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Người có bệnh lý: Người mắc tiểu đường type 2: Nên ăn tối đa 5 quả/tuần.

Người có bệnh tim mạch hoặc nguy cơ cao: Chỉ nên ăn khoảng 3-4 quả/tuần, hạn chế lòng đỏ.

Người có cholesterol LDL cao: Tốt nhất không quá 3-4 quả/tuần.

Người mắc hội chứng chuyển hóa: Nên giới hạn khoảng 5-6 quả/tuần nếu theo chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Một tuần bao nhiêu quả trứng là 'ngưỡng vàng' cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người cao tuổi: Người trên 65 tuổi có thể ăn khoảng 1 quả/ngày nếu sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nên cân nhắc tổng thể tình trạng sức khỏe để điều chỉnh lượng phù hợp.

Phụ nữ mang thai: Trứng là nguồn dinh dưỡng tốt cho thai kỳ. Phụ nữ mang thai khỏe mạnh có thể ăn 3-4 quả/tuần. Trường hợp có bệnh lý cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trẻ em: Trẻ 6-7 tháng: 2-3 bữa/tuần, mỗi lần nửa lòng đỏ; Trẻ 8-12 tháng: tối đa 4 lòng đỏ/tuần; Trẻ 1-2 tuổi: 3-4 quả/tuần; Trẻ trên 2 tuổi: có thể ăn 1 quả/ngày.

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn một hay hai quả mỗi ngày để tận dụng tối đa lợi ích.

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