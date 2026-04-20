Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, Thực thần hỗ trợ, tiền bạc của người tuổi Dần vô cùng dồi dào, lộc ăn uống tràn ngập, tâm hồn của bạn không còn lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền. Khi gặp người muốn lợi dụng thời gian và công sức của bạn, hãy từ chối họ, bạn có quyền chi tiêu cho bản thân và không cần phải lo hộ người khác trong ngày này.

Về công việc, ngày này có lợi cho việc học tập và tích lũy kiến ​​thức, đồng thời phù hợp để học các kỹ năng mới giúp công việc của bản thân phát triển tốt hơn trong tương lai. Người nào có ý định đi du học, làm ăn xa quê thì nên suy nghĩ kỹ xem năm nay có đáng để bỏ ra số tiền lớn đánh đổi cho việc đó hay không.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, may mắn có Tam Hợp cục nâng đỡ nên các bạn tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Nay là ngày đẹp để xuất ngoại, làm hồ sơ, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn. Những ai có hẹn gặp khách trong hôm nay sẽ thu được kết quả bất ngờ ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu cố giúp Mão cứu lại được những bàn thua trông thấy trong chuyện tiền bạc. Thời gian sắp tới ví tiền của bản mệnh sẽ đầy lên, giảm bớt nợ nần, có người đến trả nợ. Người nào có lộc ăn uống thì cứ hoan hỉ đón nhận, đừng vội vàng từ chối nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, công việc của Ngọ thuận lợi nhờ Tam Hội nâng đỡ. Bản mệnh là con giáp thông minh, biết tự lượng sức để phấn đấu nên hiếm khi bị hụt hẫng trong công việc. Bên cạnh đó, Ngọ còn có quý nhân giúp đỡ nên nay gặp họa lớn đến mấy cũng được hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc nhờ tác động của Thiên Tài nên Ngọ sẽ có những khoản thu nhập bất ngờ. Tính bạn khá cần cù, chịu khó, không khoe khoang nên trời thương hay cho lộc. Bên cạnh đó bản mệnh cũng tích cóp được một khoản không nhỏ nhờ thói quen tiết kiệm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!