Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/3/2026, 3 con giáp được bản đồ tử vi báo tin vui, vượt qua hoàn cảnh tuyệt vọng, hai tay hứng hết lộc lá của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/3/2026, cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Tý một ngày cực kỳ hanh thông. Sinh khí dồi dào, bản mệnh như cá gặp nước nhờ vào sức mạnh của các mối quan hệ hợp tác và sự bao dung của quý nhân. Bạn không đơn độc mà có sự hậu thuẫn vững chắc từ các đối tác, đồng nghiệp hoặc một đội ngũ trẻ trung, sáng tạo.

Vận tài bạch cực vượng. Bạn có tầm nhìn chiến lược và khả năng phân tích sắc bén để nhận diện cơ hội trong những biến động thị trường. Con giáp này có khả năng thu lợi từ cổ phiếu công nghệ, đầu tư vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo, hoặc thu về hoa hồng lớn từ một thương vụ hợp tác.

Vận tình cảm hài hòa nhờ năng lượng Tam Hợp. Với người độc thân, đây không phải là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà là sự tái ngộ. Một người bạn cũ, một mối quan hệ từng lỡ dở nay có cơ hội hâm nóng với những cảm xúc chân thành và sâu sắc hơn. Hãy mở lòng đón nhận. Với người đã có gia đình, năng lượng này giúp vợ chồng thấu hiểu và trân quý nhau hơn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/3/2026, tuổi Dần khá vui vẻ, thoải mái. Bản mệnh có thể nhận được lời mời ăn uống, hẹn hò hoặc dự tiệc sinh nhật của bạn bè. Vì thế nên tranh thủ cơ hội này để kết giao thêm bạn bè, đừng sống khép mình quá kẻo lại bỏ lỡ mối nhân duyên tốt.

Do là ngày Dần Mộc tự hình nên dù bên ngoài nói cười vui vẻ nhưng bên trong tuổi Dần lại khá bất an. Bản mệnh bắt đầu so sánh bản thân với người khác, lại không biết thời gian tới sẽ làm những gì nên tâm trí càng rối rắm, nhưng có lẽ con giáp này chỉ nên tập trung với những điều diễn ra trong thời điểm hiện tại là đủ.

Tuổi Dần trong ngày có thêm nhiều lộc làm ăn, đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, con giáp này cần biết giữ mình, không nên chạy theo lợi nhuận mà làm những việc trái với lương tâm hay vi phạm pháp luật bởi cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/3/2026, nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, dường như bạn đang nóng vội quá mức. Hãy suy nghĩ kĩ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định, và đặc biệt, không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng như mong muốn được.

Mộc sinh Hỏa, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo!