Loại cá được ví như 'nhân sâm nước': Rẻ bèo nhưng bổ đủ đường bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 20/04/2026 09:58

Với giá trị dinh dưỡng vượt trội, thịt cá chép chứa hàm lượng protein chất lượng cao, các axit béo Omega-3 và hàng loạt khoáng chất thiết yếu. Việc đưa cá chép vào thực đơn không chỉ mang lại những bữa ăn ngon miệng mà còn là giải pháp tự nhiên để tăng cường sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của cá chép

Cá chép hay còn gọi Lý ngư thuộc loại cá nước ngọt được sử dụng khá phổ biến. Đầu cá, thịt cá, vây cá đều được sử dụng như các vị thuốc quý. Cá chép được chế biến thành món ăn có mùi vị thơm ngon, thịt dày, béo ngậy. Chính vì thế cá chép được xếp vào món ăn ngon, thân thuộc với mọi người.

Theo Đông y cá chép có tác dụng hỗ trợ quá trình lợi tiểu, giúp cơ thể chữa được bệnh khi kết lạnh, bình phổi thông sữa, hoặc làm sạch đường tiêu hoá. Hơn nữa, cá chép còn có tác dụng giúp bài tiết và trừ khử tà độc sưng tấy. Không những thế cá chép còn được coi như món ăn thần dược chữa các bệnh của phụ nữ.

Không chỉ theo quan niệm dân gian mà ngay cả Y Học Hiện Đại cũng đã chứng minh được những công dụng hữu ích của cá chép mang lại cho sức khỏe. Trong 100 gam cá chép ăn được thì có chứa 4.1gam lipid, 0.09 mg vitamin B2, 17.6 gam protein, 25 mg vitamin A...

Lợi ích khi bổ sung cá chép

Không phải tự nhiên mà từ xưa, cá chép luôn được xem là món ăn bổ dưỡng và có tác dụng rất tốt với sức khỏe.

Cải thiện tim mạch: Theo nghiên cứu, thành phần dinh dưỡng của cá chép có chứa hàm lượng axit béo omega 3 khá cao có tác dụng làm giảm hấp thụ cholesterol, tăng độ đàn hồi cho mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - nguyên nhân gián tiếp dẫn đến đột quỵ.

Chống viêm: Ăn cá chép có tác dụng gì? Khi bổ sung cá chép thường xuyên, cơ thể có thể tăng khả năng kháng viêm tự nhiên nhờ thành phần axit béo thiên nhiên.

Tăng đề kháng: Một trong những tác dụng rất phổ biến nữa của cá chép là tăng cường đề kháng. Trong thịt cá chép có một lượng kẽm đáng kể giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Bảo vệ tiêu hóa: Nhờ thành phần dinh dưỡng của cá chép rất giàu vitamin và khoáng chất nên có thể cải thiện hiệu quả các triệu chứng không mong muốn ở hệ tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, táo bón, chướng bụng,...

Ngừa bệnh viêm đường hô hấp: Theo nhiều tài liệu y học cổ truyền cho biết, cá chép có tác dụng giảm ho, chống bệnh viêm đường hô hấp trên rất hiệu quả với thành phần dinh dưỡng dồi dào, bổ sung nhiều loại khoáng chất cần thiết.

Tốt cho xương và răng: Thành phần dinh dưỡng của cá chép có thể đáp ứng một phần nhu cầu canxi trong ngày, từ đó hỗ trợ kết cấu xương răng chắc khỏe, hạn chế nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và còi xương ở trẻ em.

Một số món ăn bổ dưỡng được chế biến từ cá chép

Cá chép thuộc nguồn thực phẩm được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Sử dụng cá chép làm nguyên liệu có thể chế biến được nhiều món ngon, bổ dưỡng với tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, trong đó nên kể đến các món ăn:

- Cá chép hầm với gạo nếp có tác dụng giúp an thai, bổ khí huyết, ôn tỳ vị, trừ mỏi mệt, thiếu máu hơn nữa giúp lợi sữa cho bà mẹ nuôi con bú.

- Canh cá chép nấu với táo đỏ có thể giúp kiện tỳ, dưỡng huyết hỗ trợ thai sinh trưởng khỏe mạnh.

- Cá chép nấu với a giao có thể giúp cải thiện các triệu chứng của động thai.

- Cháo cá chép nấu cùng với rễ cây gai có thể mang lại tác dụng an thai chữa mỏi lưng, phù thũng.

- Canh cá chép đen giúp kiện tỳ, thảm thất, lợi tiểu, hết phù và an thai.

- Canh cá chép với bạch truật giúp kiện tỳ, lợi thuỷ, dưỡng huyết và an thai.

