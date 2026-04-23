Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần

Tâm linh - Tử vi 23/04/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần vào đúng 20h hôm nay, 23/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, tuổi Hợi có những cơ hội thử thách bản thân khi bản mệnh cảm giác mọi người đang quay lưng lại với mình. Mọi điều trong cuộc sống đều có thể xảy ra, con giáp này cần sự tỉnh táo để không mù quáng tin người.

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn giúp cho tuổi Hợi vượt qua thử thách của cấp trên và ngồi vào vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Bản mệnh xác định rõ mục tiêu nên cứ thế mà tiến bước thôi, đừng lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc, sau khi đã dành một khoản tiết kiệm và thanh toán hết những khoản nợ mà vẫn còn dư một chút thì hãy thử tìm hiểu các cơ hội đầu tư khác.

Tam hội cục nâng đỡ sẽ có được nhiều điều may mắn. Đó là khi mà tuổi Hợi sẽ nhận được lời tỏ tình, hay chính tình cảm của bản mệnh được đối phương chấp nhận. Đừng vội nghĩ rằng mình vô duyên nên chưa có đôi có cặp, chỉ là chưa tìm được người thực sự phù hợp mà thôi.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, tuổi Dậu có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Tuy không phải lo lắng về tiền nhưng con giáp này có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí, đôi khi là liều lĩnh, dễ tin theo những lời xúi bẩy của người ngoài.

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nhận được nhiều sự chú ý từ những người khác phái. Nếu còn độc thân, bản mệnh nên mở lòng hơn, hãy tận dụng cát khí trong ngày để khiến cho đường tình duyên của mình vượng sắc hơn. Lục hợp cục che chở, đào hoa bắt đầu khởi vượng, tin vui chuẩn bị báo về.

Với những người đã lập gia đình, thì hôm nay là một ngày trôi qua bình yên bên cạnh gia đình nhỏ. Bản mệnh và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Con giáp này luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi về đến nhà, dù công việc ngoài xã hội có áp lực đến đâu.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, Tam Hợp mang tới sức quyến rũ cho người tuổi Dần độc thân. Năng lượng, sức hấp dẫn rất tự nhiên quả thực "không đùa được đâu". Thế nên đây là cơ hội để ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó đấy, đừng bỏ lỡ rồi lại tiếc nhé.

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài mang đến tài lộc, may mắn cho con giáp tuổi Dần, thậm chí có những người còn có thu nhập từ nghề tay trái. Có người mang tới tiền bạc cho bạn mượn nếu bạn rơi vào tình trạng khó khăn. 

Hỏa - Mộc tương sinh hậu thuẫn cho những ai đang chữa bệnh trong giai đoạn này sẽ nhanh khỏi hơn. Với những ai đang theo đuổi kế hoạch ăn uống khoa học, cơ hội thành công rất cao.

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