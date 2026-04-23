Tai nạn thương tâm: Đang đi bộ, cô gái tử vong khi bị bức tượng rơi trúng đầu

Chiara Jaconis, 30 tuổi, đang đi dạo cùng bạn trai qua khu phố Tây Ban Nha ở Naples vào ngày 15/9/2024 thì bất ngờ bị một bức tượng rơi trúng đầu. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu với những chấn thương đầu nghiêm trọng. Chiara đã qua đời chỉ vài giờ sau đó dù đã được phẫu thuật cấp cứu.

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

