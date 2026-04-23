Nữ tài xế sốc nặng khi phát hiện trăn khủng nặng 27kg, dài 4 mét quấn quanh bánh xe

Người lái xe đã đậu chiếc Honda màu đỏ của mình gần một nhà thờ ở Krabi, miền nam Thái Lan, và phát hiện con trăn cuộn tròn dưới bánh xe bên phải khi cô chuẩn bị rời đi vào ngày 14/4. Người dân đã lập tức gọi người bắt rắn chuyên nghiệp Suthee Naewhad đến để xử lý con vật.

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tai-xe-soc-nang-khi-phat-hien-tran-khung-nang-27kg-dai-4-met-quan-quanh-banh-xe-758344.html