2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện cùng lúc trên biển kéo dài khoảng 4 đến 5 phút trước tan biến

Hiện tượng xảy ra vào ngày 8/6, ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mây đen bao phủ bầu trời phía trên biển và 2 vòi rồng, một lớn và một nhỏ, phân bố trên mặt biển, với luồng không khí hình cột vươn thẳng lên trời. Sau đó, phần đáy của vòi rồng ngày càng lớn dần trước khi dần tan biến.
Video 2 giờ 35 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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