Nhân viên bảo vệ bệnh viện bị bắt gặp đang truyền dịch cho bệnh nhân, nhiều người không khỏi sững sờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy cảnh một nhân viên bảo vệ truyền dịch tĩnh mạch cho bệnh nhân tại một bệnh viện công ở quận Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã gây phẫn nộ và dẫn đến một cuộc điều tra của sở y tế về những sai sót có thể xảy ra trong việc chăm sóc bệnh nhân.

Video 2 giờ 21 phút trước 2 giờ 21 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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